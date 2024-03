Moby live in Deutschland: Tickets im Vorverkauf, Städte & Termine

Über 10 Jahre mussten Fans warten, 2024 ist es endlich wieder so weit: Moby kommt nach Deutschland. Im Spätsommer wird die Electro-Legende für 2 Termine vorbeikommen. Wann beginnt der Vorverkauf für die Moby-Tickets und in welchen Städten wird er auftreten?

Der Vorverkauf für die Moby-Tickets startet am kommenden Freitag, den 22. März, um 11:00 Uhr bei Eventim.de. Neben der Tour kündigt der New Yorker zudem ein neues Album an.

Moby live in Deutschland: Termine & Orte

Das sind die Termine für die Moby-Konzerte 2024 in Deutschland:

Sonntag, 22. September 2024 : Velodrom, Berlin

: Velodrom, Berlin Montag, 23. September 2024: Mitsubishi Electric Halle, Düsseldorf

Bei der Tour soll vor allem das Album „Play“ im Mittelpunkt stehen, das 2024 sein 25-jähriges Jubiläum feiert (Vinyl bei Amazon ansehen). Es wird aber auch die weiteren Hits aus der musikalischen Laufbahn Mobys zu hören geben, darunter „Extreme Ways“, „We Are All Made Of Stars“ oder auch Klassiker wie „Go“ und „Feeling So Real“.. Auf neue Songs dürfen sich Fans ebenfalls freuen. Am 14. Juni wird mit „Always Centered At Night“ das neue Album des Künstlers erscheinen. Zur Einstimmung könnt ihr hier die Hits aus der langjährigen Karriere von Moby anhören:

Auf dem Album gibt es viele Kollaborationen zu hören, etwa mit Lady Blackbird oder Gaidaa. Bei den Musik-Streaming-Diensten könnt ihr bereits in die ersten veröffentlichten Singles hineinhören (bei Amazon Music abspielen).

Moby: Tour in Deutschland und neues Album 2024

Moby verspricht, 100 Prozent der Ticket-Gewinne an Tierschutz-Organisationen zu spenden. Der Künstler ist bereits seit den frühen 80er-Jahren in der Musikwelt aktiv. Zunächst versuchte er sich in einer Punk-Band, bevor er Anfang der 90er-Jahre auf die elektrische Schiene umgestiegen ist. 2002 gelang ihm mit „18“ das erste Nummer-1-Album in den deutschen Charts. Am Freitag, den 22. März 2024 gibt es ab 11:00 Uhr die Chance, sich eines der begehrten Tickets für die beiden einzigen Moby-Konzerte in Deutschland zu sichern.

Um eure Ticket-Chancen zu erhöhen, könnt ihr vorab einen Blick in die Tipps zur Warteschlange bei den Ticket-Shops werfen.

