Stefan Raab vs. Regina Halmich: Tickets & Termin für das Ring-Comeback

Nur die Wenigsten hatten vermutlich auf ihrem „Bingo“-Zettel für 2024 das Comeback von Stefan Raab stehen. Kurz vor Ostern hat Raab ein erstes kleines Video veröffentlicht, inzwischen ist die Rückkehr des Entertainers bestätigt. Dabei wird es einen Boxkampf gegen Regina Halmich geben. Ihr könnt ab sofort Tickets für Halmich vs. Raab vorbestellen.

Eventim Facts

Die Karten für „The Final Fight“ gibt es ab sofort bei Eventim. Das Event findet am 14. September 2024 im „PSD Bank Dome“ in Düsseldorf statt. Hier geht es zum Vorverkauf: Zu Eventim.

„The Final Fight“: Stefan Raab vs. Regina Halmich live in Düsseldorf

Vor Ostern hat Stefan Raab bei Instagram einen kleinen Clip veröffentlicht, in dem er von seinem langjährigen Wegbegleiter Elton besucht wurde. Dort kündigte Raab an, zurückzukehren, wenn er innerhalb von 3 Tagen 9 Millionen Follower bei Instagram aufweisen kann. Diese Marke wurde zwar verfehlt, das hindert ihn aber nicht an seinem Comeback. Nach einem kurzen, aber intensiven Rätselraten, in welcher Form Raab nach seiner 10-jährigen Auszeit vor den TV-Kameras zurückkehren könnte, gibt es nun die Bestätigung. Es wird eine Neuauflage gegen die langjährige Box-Weltmeisterin Regina Halmich geben. Bereits 2001 und 2007 standen sich die Show-Legende und die Ex-Box-Weltmeisterin im Ring gegenüber. Die Tickets für das Event bekommt ihr bei Eventim.

Die Kosten für die Tickets gibt es ab 57,50 Euro, dazu kommen Service-Gebühren des Online-Tickethändlers. Die Tickets in der günstigsten Kategorie sind aber bereits ausverkauft. Die offizielle Ankündigung zu „The Final Fight“ im September 2024 auf der Instagram-Seite von Stefan Raab:

Raab und Halmich trafen bereits 2 Mal im Boxring aufeinander. Beim ersten Show-Kampf im Jahr 2001 brach die Karlsruherin dem ausgebildeten Metzger die Nase. Halmich war von 1995 bis 2007 ungeschlagene WIBF-Weltmeisterin. In 56 Profi-Kämpfen ging sie 54 Mal als Siegerin aus dem Ring. 2010 und 2011 war sie im Fernsehen als Moderatorin für zwei Staffeln von „The Biggest Loser“ im TV zu sehen. Stefan Raab hat seine Karriere als TV-Moderator im Jahr 2015 beendet und war seitdem nur noch hinter den Kulissen im Fernsehgeschäft aktiv. 2018 gab es drei öffentliche Live-Auftritte in der Kölner Lanxess-Arena, die jedoch nicht im Fernsehen ausgestrahlt wurden.

Comeback von Stefan Raab 2024

Auch wenn das Geheimnis um die Rückkehr von Raab inzwischen gelüftet wurde, gibt es noch viele Fragezeichen. So steht nicht fest, ob und auf welchem Sender der Box-Kampf übertragen wird. Lange Jahre war Stefan Raab das Gesicht von ProSieben, seit einiger Zeit arbeitet er hinter den Kulissen aber auch mit RTL zusammen. Eine offizielle Ankündigung zu einer Ausstrahlung im Fernsehen gibt es noch nicht.

Bei Instagram war Raab zudem mit einer Mütze zu sehen, die die Abkürzung „NWSDWH“ trägt. Was diese Abkürzung bedeuten soll, wurde nicht bekanntgegeben. Die Produktionsfirma „Raab Entertainment GmbH“ hat sich die Markenrechte an der Abkürzung am 21. März gesichert (Quelle: Bild.de). Hier könnt ihr noch die Instagram-Videos mit den ersten Lebenszeichen Raabs seit Jahren sehen:

