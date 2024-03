Böhse Onkelz Tour 2024: Tickets für Frankfurt (TomBOla)

Die „Böhsen Onkelz“ gehen im Sommer 2024 auf Open-Air-Tournee. „Neffen“ und „Nichten“ haben bislang Termine in der Onkelz-Heimat vermisst. Jetzt gibt es aber Gewissheit: Für August wurden 2 „Warm-Up“-Shows in der Frankfurter Jahrhunderthalle angekündigt. Wann geht der Vorverkauf los? Fans müssen sich vorab registrieren, wenn sie eine Chance auf eine Eintrittskarte für die Frankfurt-Konzerte haben wollen.

Update vom 25. März 2024: Die Open-Air-Termine sind schon lange ausverkauft und auch bei den Frankfurt-Konzerten dürften die Server beim Vorverkauf glühen. Die neu ankündigten Shows finden am 13. und 15. August 2024 in Frankfurt statt. Für die beiden Frankfurt-Shows gibt es daher eine kleine Änderung: Es wird eine „TomBOla“ geben. Dort kann man sich ab sofort bis morgen, Dienstag, den 26. März, 14:00 Uhr registrieren (hier geht es zur Anmeldung). Nur mit der Registrierung bekommt man die Chance auf eines der Onkelz-Tickets. Um 17:00 Uhr findet morgen eine Auslosung statt, bei der angemeldete Nutzer gezogen werden. Diese Nutzer erhalten eine E-Mail mit einem Code und haben dann 24 Stunden Zeit, sich bis Mittwoch, den 27. März, 17:00 Uhr, maximal 2 Tickets zu sichern. Der Vorverkauf läuft über MyTicket (beim Anbieter ansehen). Laufen die 24 Stunden ab, verfällt das Recht für den Vorverkauf und es bekommen weitere Fans die Chance auf ein bis 2 Tickets. Wie gewohnt, sind die Eintrittskarten personalisiert. 2 Jahre nach dem Auftritt zum nachgeholten 40. Geburtstag der Band treten Kevin Russell und Co. also wieder vor dem Publikum in ihrer Heimat auf. Das Konzert aus 2022 gibt es seit Januar auf DVD, Blu-ray und CD (bei Amazon ansehen).