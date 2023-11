Was macht Marilyn Manson 2023? Neues Album oder Tour 2024?

Seit Ende der 90er-Jahre ist Marilyn Manson eine der kontroversesten Personen der Musikwelt. In den letzten Jahren machte Manson weniger durch seine Musik auf sich aufmerksam, stattdessen tauchten viele Missbrauchsvorwürfe gegen ihn auf. Wie steht es um Marilyn Manson 2023?

2020 veröffentlichte er mit „We Are Chaos“ sein bislang letztes Album. Nur kurz nach der Veröffentlichung wurden viele Missbrauchsvorwürfe gegen Manson publik. Damit verbunden ist eine vorzeitige Karrierepause. Das Label Loma Vista, das noch das letzte Album veröffentlichte, beendete die Zusammenarbeit. So wurde zum einen die Promotion rund um das neue Album eingestellt und zum anderen wird keine weitere Platte mit dem Label produziert.

Was ist mit Marilyn Manson passiert?

Neben seiner musikalischen Laufbahn hatte Manson auch immer wieder Auftritte in Filmen und Serien. So war er 2021 als „Johan Wengren“ in der Serie „American Gods“ zu sehen und 2020 Teil von „The New Pope“. Im gleichen Jahr hat er zudem in „The New Mutants“ die Stimme von „Smile Man“ übernommen.

Marilyn Manson selbst sagte im November 2022, dass seine Karriere aufgrund der Anschuldigungen „in der Gosse“ liegen würde (Quelle: TMZ). Das betrifft nicht nur seine Musik-Laufbahn, sondern auch seine Serien-Auftritte.

Anfang 2021 hatte sich die Schauspielerin und ehemalige Manson-Partnerin Evan Rachel Wood an die Öffentlichkeit gewandt und einen Missbrauch durch Manson erwähnt. Danach folgten Vorwürfe einiger weiterer Frauen. Mehrere Vorwürfe werden oder wurden vor Gericht behandelt, mindestens zwei Klagen wurden bereits abgewiesen – im Fall von Ashley Smithline jedoch aus formalen und nicht aus inhaltlichen Gründen, in einem anderen Fall, da die angeführten Taten laut dem zuständigen Richter inzwischen verjährt seien (Quelle: Spiegel.de). Brian Warner, so Marilyn Mansons echter Name, bestreitet alle gegen ihn erhobenen Anschuldigungen. Teilweise wehrt er sich mit Gegenklagen, wie im Fall von Evan Rachel Wood, die jedoch ebenfalls abgewiesen wurde (Quelle: Visions.de).

Marilyn Manson: Kommt ein neues Album oder eine Tour 2024?

Einige Monate, nachdem Manson selbst darüber gesprochen hat, dass seine Karriere hinüber sei, machte er einen Rückzieher und äußerte sich zu Zukunftsplänen. So hat er bereits im Mai 2023 bei Instagram in einem Post angekündigt: „Ich habe etwas für euch zum Hören“.

Einen Sound-Schnipsel oder Ähnliches lieferte er aber abseits der Ankündigung nicht. Das war bis Anfang November 2023 sogar sein bislang letzter Social-Media-Beitrag. Seitdem gibt es dort also kein Lebenszeichen und aktuell auch keine Anzeichen für ein musikalisches Comeback von Manson. Über ein neues Lied oder gar ein neues Album ist nichts bekannt. Auch eine Tour für 2024 ist nicht angekündigt und dürfte aufgrund der laufenden Verfahren und bestehenden Anschuldigungen eher unwahrscheinlich sein – aber gerade bei dem Schock-Rocker weiß man nie, was der nächste Schritt sein könnte.

Der britische TV-Sender „Channel 4“ kündigte Anfang Oktober 2023 eine dreiteilige Dokumentation mit dem Titel „Marilyn Manson: Behind the Mask“ an. Die Doku soll in Zusammenarbeit mit „Rolling Stone Films“ produziert werden und den Lebensweg von Brian Warner bis hin zu den jüngsten Anschuldigungen und Vorwürfen aufzeigen. Wann die Dokumentation erscheinen wird und wo man sie in Deutschland sehen kann, ist nicht bekannt (Quelle: Deadline).

