Miley Cyrus Tour 2025/26: Neues Album gibt Hoffnung auf Shows

„Something Beautiful“ heißt das neue Album von Miley Cyrus – doch kommt mit der neuen LP auch eine Tour der Sängerin? Alles was wir zu den Tourplänen von Miley Cyrus wissen, erfahrt ihr hier.

Viele Jahre ist es her, seitdem Miley Cyrus eine Welttournee gespielt hat. Mit ihrem Album „BANGERZ“ war die Pop-Sängerin unterwegs und sammelte eine Kontroverse nach der anderen ein. Viele Imagewechsel und weitere Platten später, hoffen Fans auf eine ausgiebige Tour der Musikerin. Doch die Chancen standen lange nicht gut – eines vorweg: Miley Cyrus hat noch keine Tour für 2025 oder 2026 angekündigt. Doch ein neues Album könnte die Möglichkeit auf eine Welttournee wieder erhöhen.

Ende Mai ist es soweit und Miley Cyrus veröffentlicht ihr neuntes Studioalbum „Something Beautiful“. Die Ankündigung kam am 25. März in der Form eines ersten Trailers auf YouTube:

Das Album soll nicht nur mit 13 neuen Tracks kommen sondern auch ein visuelles Erlebnis darstellen. Die „einzigartige Pop-Oper“, wie sie in dem Trailer beschrieben wird, erscheint am 30. Mai als Album – im Juni soll der dazugehörige Film folgen. Eine Trackliste gibt es Stand März 2025 noch nicht.

Zwar stand Cyrus 2022 mit der „Attention Tour“ auf der Bühne, allerdings nur für fünf Termine während verschiedenen Festivals. Seit der letzten Welttour veröffentlichte die Sängerin vier weitere Alben – zuletzt „Endless Summer Vacation“ in 2023.

Noch im selben Jahr meldete sich Cyrus gegenüber Vogue zu Wort:

After the last show I did , I kind of looked at it as more of a question. And I can’t. Not only ‘can’t’, because can’t is your capability, but my desire. Do I want to live my life for anyone else’s pleasure or fulfilment other than my own?