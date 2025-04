Marilyn Manson Tour 2025: So gibt es schon jetzt Tickets

Seit Ende der 90er-Jahre ist Marilyn Manson eine der kontroversesten Personen der Musikwelt. In den letzten Jahren war es ruhig um den Schock-Rocker, doch bald gibt es ein Comeback in Deutschland. Nach 2 Deutschland-Terminen im Frühjahr kommt Marilyn Manson im Herbst 2025 zurück. Der offizielle Vorverkauf startet erst am Freitag, man kann aber auch jetzt schon Tickets kaufen.

Die „One Assassination Under God“-Tour geht ab Oktober in Europa weiter. Dann wird es auch wieder einige Auftritte in Deutschland geben. Über die Webseite des Künstlers bekommt ihr bereits jetzt Tickets. Öffnet dafür marilynmanson.com und sucht den gewünschten Termin heraus. Auf der Shop-Seite nutzt ihr den Code OAUGWT25, um den Vorverkauf freizuschalten. Der offizielle Presale startet am kommenden Freitag, den 4. April (Tickets bei Eventim ansehen).

Marilyn Manson in Deutschland: Neue Termine im November

Im Februar spielte Manson in Berlin und München. Die Shows waren blitzschnell ausverkauft und viele Fans hatten keine Gelegenheit, das Comeback von Manson live zu sehen. Nun gibt es eine neue Chance. Das sind die Termine und Orte für die Marilyn-Manson-Tour in Deutschland:

14.11.2025 – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

17.11.2025 – Berlin, Max-Schmeling-Halle

20.11.2025 – Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

Der Vorverkauf beginnt am Freitag, den 04. April, um 10:00 Uhr.

2020 veröffentlichte er mit „We Are Chaos“ sein bislang letztes Album. Nur kurz nach der Veröffentlichung wurden viele Missbrauchsvorwürfe gegen Manson publik. Damit verbunden ist eine vorzeitige Karrierepause. Das Label Loma Vista, das noch das letzte Album veröffentlichte, beendete die Zusammenarbeit. So wurde zum einen die Promotion rund um das neue Album eingestellt und zum anderen wird keine weitere Platte mit dem Label produziert. Nach jahrelanger Pause kehrte Manson aber 2024 zurück in die Öffentlichkeit und auf die Bühnen, 2025 geht es dann zurück nach Europa.

Marilyn Manson auf Tour 2025 in Deutschland

Nach 5 Jahren Pause gab Marilyn Manson 2024 sein Comeback. Zunächst headlinte er keine eigene Tour. Stattdessen wurde er für das Vorprogramm der „Five Finger Death Punch“-Konzerte in den USA angekündigt. Im Februar spielte er dann 2 Konzerte in Deutschland, im November gibt es drei Zugaben.

Warum war Marilyn Manson so lange weg?

Nach einer langen Auszeit hat Manson nun also sein Comeback gemeistert. Neben seiner musikalischen Laufbahn hatte Manson auch immer wieder Auftritte in Filmen und Serien. So war er 2021 als „Johan Wengren“ in der Serie „American Gods“ zu sehen und 2020 Teil von „The New Pope“. Im gleichen Jahr hat er zudem in „The New Mutants“ die Stimme von „Smile Man“ übernommen.

Marilyn Manson selbst sagte noch im November 2022, dass seine Karriere aufgrund der Anschuldigungen „in der Gosse“ liegen würde (Quelle: TMZ). Das betraf nicht nur seine Musik-Laufbahn, sondern auch seine Serien-Auftritte.

Anfang 2021 hatte sich die Schauspielerin und ehemalige Manson-Partnerin Evan Rachel Wood an die Öffentlichkeit gewandt und einen Missbrauch durch Manson erwähnt. Danach folgten Vorwürfe einiger weiterer Frauen. Mehrere Vorwürfe werden oder wurden vor Gericht behandelt, mindestens zwei Klagen wurden bereits abgewiesen – im Fall von Ashley Smithline jedoch aus formalen und nicht aus inhaltlichen Gründen, in einem anderen Fall, da die angeführten Taten laut dem zuständigen Richter inzwischen verjährt seien (Quelle: Spiegel.de). Brian Warner, so Marilyn Mansons echter Name, bestreitet alle gegen ihn erhobenen Anschuldigungen. Teilweise wehrt er sich mit Gegenklagen, wie im Fall von Evan Rachel Wood, die jedoch ebenfalls abgewiesen wurde (Quelle: Visions.de).

Einen Tag vor der Tourankündigung im letzen wurde mit „As Sick As The Secrets Within“ auch ein neuer Song von Marilyn Manson veröffentlicht. Das Lied könnt ihr hier anhören:

Marilyn Mansons aktuelles Album mit dem Titel One Assassination Under God – Chapter 1 wurde am 22. November 2024 veröffentlicht. Es ist das zwölfte Studioalbum der Band und markiert ihre Rückkehr nach einer vierjährigen Pause seit We Are Chaos im Jahr 2020. Das Album enthält neun Titel, darunter die Singles "As Sick as the Secrets Within", "Raise the Red Flag" und "Sacrilegious". Die Produktion übernahmen Marilyn Manson und Tyler Bates.

„Marilyn Manson: Unmasked“ – Doku bei Channel 4

Der britische TV-Sender „Channel 4“ kündigte Anfang Oktober 2023 eine dreiteilige Dokumentation mit dem Titel „Marilyn Manson: Behind the Mask“ an, die mittlerweile unter dem Titel „Marilyn Manson: Unmasked“ läuft. Die Doku entstand in Zusammenarbeit mit „Rolling Stone Films“ und zeigt den Lebensweg von Brian Warner bis hin zu den jüngsten Anschuldigungen und Vorwürfen aufzeigen. In Großbritannien wurde sie vom 14. bis 16. Januar 2025 bei Channel 4 gezeigt (bei Channel 4 ansehen). Zu einem späteren Zeitpunkt soll sie im Stream bei Amazon Prime, Apple TV und Paramount+ verfügbar sein (Quelle: Metal Hammer). Einen Release-Termin dort gibt es aber noch nicht, es steht auch nicht fest, ob die drei Folgen auch in Deutschland zu sehen sein werden. Bei Prime-Video ist die Dokumentation bereits gelistet (hier ansehen). Den Trailer gibt es hier:

