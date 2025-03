Volbeat Tour 2025: Tickets ab jetzt im Vorverkauf

Volbeat kommt im Herbst nach Deutschland und bringt das neue Album mit! An die Tickets für die Volbeat Tour 2025 kommt ihr jetzt – wie genau, zeigen wir euch hier.

Noch im Sommer 2023 verkündete der Volbeat-Frontmann Michael Poulsen auf dem Instagram-Account der Gruppe, dass die Band 2024 nicht mehr auf Tour gehen wird. Auch wenn das eine traurige Kunde für die Fans der Dänen war, folgte der Trost mit der Ankündigung, dass ein neues Album nicht mehr lange auf sich warten lassen wird. Mittlerweile haben die Dänen neue Termine für Konzerte angekündigt und kommen dabei für ganze neun Shows nach Deutschland!

Tickets und Termine für die Volbeat Tour 2025

Bereits 2024 haben Volbeat angekündigt im folgenden Jahr auf Tour zu gehen. Diese Aussage hat sich jetzt bewahrheitet und die Dänen haben zahlreiche Konzerte in Deutschland im Herbst 2025 angekündigt:

26. September : Stuttgart

: Stuttgart 27. September : Köln

: Köln 28. September : Oberhausen

: Oberhausen 4. Oktober : Berlin

: Berlin 6. Oktober : München

: München 8. Oktober : Frankfurt

: Frankfurt 10. Oktober : Leipzig

: Leipzig 11. Oktober : Hamburg

: Hamburg 21. Oktober: Hannover

Wer schneller an die Karten kommen wollte, konnte als o2-Kunde bereits zwei Tage vor dem offiziellen Vorverkauf zuschlagen. Am 12. März 2025 um 10 Uhr fandet ihr die Priority-Tickets bei dem Mobilfunkanbieter im Angebot.



Tickets für die Konzerte von Volbeat gibt es seit Freitag, den 14. März um 10 Uhr bei Eventim. Preislich liegen die normalen Karten bei rund 84 Euro. Zusätzlich gibt es diverse V.I.P.-Pakete die euch deutlich tiefer in die Tasche greifen lassen.

Volbeat veröffentlichen neues Album im Sommer

Das konzertfreie Jahr wurde, wie Poulsen es auf Instagram verkündete, mit dem Liederschreiben verbracht. Demnach hat sich die Band gegen Ende 2024 in ihr Studio zurückgezogen, um ein neues Volbeat Album für 2025 fertigzustellen.

Das neunte Studioalbum von Volbeat erscheint am 6. Juni 2025 und heißt „God Of Angels Trust“. Zusätzlich haben die Dänen bereits eine Single aus ihrem neuen Album veröffentlich, welche euch einen Vorgeschmack auf die kommende Tournee gibt:

