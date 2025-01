Was macht Nelly Furtado 2025? Gibt es eine Tour?

In den 2000er-Jahren gehörte Nelly Furtado zu den größten Musik-Stars überhaupt. Songs wie „All Good Things (Come to an End)“ oder „Maneater“ sind auch heute noch auf jeder gut sortierten Party-Playlist zu hören. In den letzten Jahren war es jedoch eher ruhig um die portugiesisch-kanadische Sängerin. Was macht Nelly Furtado heute?

In den letzten Jahren hat sich Nelly Furtado aus dem Rampenlicht zurückgezogen. Ganze 5 Jahre hat sich keine Shows gegeben, das letzte Album „The Ride“ stammt aus dem Jahr 2017. 2023 kehrte Furtado allerdings in die Öffentlichkeit zurück. Inzwischen ist ein neues Album erschienen und eine Tour gibt es 2025 auch.

Nelly Furtado Tour 2025: Termine in Deutschland

Im Rahmen der „Off Days“-Festivals wird Furtado für 2 Live-Termine nach Deutschland kommen:

27.08.2025: Stadtpark Open Air in Hamburg

29.08.2025: Zitadelle Spandau in Berlin

Tickets für beide Termine bekommt ihr bei Ticketmaster (hier ansehen).

So beginnt sie das neue Jahr

In den sozialen Medien zeigt sich Furtado nur selten. Zum Start des neuen Jahres präsentiert sie sich ihren 1,5 Millionen Followern bei Instagram aber ungeschminkt und freizügig. Mit dem Bild möchte sie auf „Body Neutrality“ aufmerksam machen und Social-Media-Nutzer darauf sensibilisieren, dass es in Ordnung ist, wenn man keinen makellosen Körper hat und sich damit präsentiert.

Neuer Song von Nelly Furtado & aktuelles Album

Anfang September 2024 gab es auf dem Instagram-Kanal der Rap-Legende „Timabland“ Neuigkeiten, die auch Nelly Furtado betreffen. „Wir sind zurück. Die Zeit ist gekommen“ heißt es in dem kurzen Clip.

Dort gibt Timbaland einen kurzen Einblick in ein Ton-Studio. Der Post kündigte einen neuen Song an, der gemeinsam mit Nelly Furtado und Justin Timberlake produziert wird. 16 Jahre nach dem gemeinsamen Hit „Give It To Me“ gibt es also ein Comeback des Trios. „Keep Going Up“ heißt der neue Song und so hört er sich an:

Was macht Nelly Furtado heute? Aktuelles Album

Bereits zu Beginn des Jahres gab Nelly Furtado ihr Bühnen-Comeback nach einer fünfjährigen Pause. In der Silvester-Nacht sang sie beim „Beyond The Valley“-Festival in Melbourne. Es folgten weitere sporadische Live-Auftritte, darunter in Schweden und beim „Machaca Festival“ in Mexiko.

Im Sommer 2023 erschien mit „Eat Your Man“ der erste neue Song nach der langen Pause von Furtado. Sieben Jahre nach dem letzten Release wurde Ende September 2024 das neue Album „7“ veröffentlicht. So hört es sich an:

Warum hat man von Nelly Furtado nichts mehr gehört?

Es hat viele Gründe, warum es in den letzten Jahren ruhig um Nelly Furtado war. 2017 verriet sie der britischen „Mail on Sunday“, dass sie schon 2007 einen Zusammenbruch auf einer Bühne hatte. Bereits 2006 gab sie bekannt, nach intensiven Touren und Feiern nur noch ausgelaugt in ihrer Wohnung auf den Boden gestarrt zu haben (Quelle: Daily Mail). Das Leben als erfolgreiche Sängerin und gleichzeitig als Mutter habe ihr sehr zugesetzt. Irgendwann hat sie den Spaß verloren, ihre eigenen Songs anhören zu können. Im Sommer 2023 gab sie öffentlich bekannt, an ADHS zu leiden. Die Diagnose erhielt sie rund 1,5 Jahre zuvor (Quelle t-online). Nun scheint die Musik-Karriere aber wieder auf Touren zu kommen.

