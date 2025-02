Pitbull Tour 2025: Tickets für die Zusatztermine in Deutschland

Mr. Worldwide kommt nach Deutschland und hat jetzt weitere Zusatztermine angekündigt. Die Tickets könnt ihr ab jetzt ergattern. Alle Infos zu der „Party After Dark Tour 2025“ findet ihr hier.

„Party After Dark Tour“: Tickets für die Zusatzkonzerte

Im April kündigte Pitbull seine elfte Tour an, die von August bis Oktober 2024 andauert. Allerdings führten die 26 Konzerte Mr. Worldwide nur durch Nordamerika. Jetzt hat der Musiker ein einziges Konzert in Deutschland angekündigt. Am 25. Februar 2025 könnt ihr Pitbull in Köln erleben. Doch damit ist nicht Schluss! Der Musiker hat nun drei weitere Konzerte angekündigt, die ihn durch weitere deutsche Großstädte führen.

Pitbull spielte am 25. Februar 2025 in Köln und kommt zusätzlich im Sommer nach Hamburg, Berlin und Frankfurt am Main:

17. Juni 2025: Hamburg, Barclays Arena

21. Juni 2025: Frankfurt am Main, Festhalle

25. Juni 2025: Berlin, Uber Arena

Tickets für die Konzerte gibt es seit dem 27. Februar 2025 im Ticketmaster Presale.

Wie oft war Pitbull in Deutschland?

Basierend auf der Konzert-Historie, war Pitbull in seiner gesamten Karriere nur siebenmal in Deutschland. Dabei schneiden die deutschen Fans im Vergleich zu anderen europäischen Ländern noch gut ab: Schweden, Finnland, Österreich oder Portugal wurden beispielsweise nur zweimal von Pitbull besucht.



Mit großem Abstand ist der Sänger in den USA aufgetreten, gefolgt von Kanada, Brasilien und Mexiko (Quelle: Setlist.fm). Wie sich auch in den Kommentaren auf Pitbulls Instagram-Account sehen lässt, sind insbesondere seine europäischen Fans laut über ihren Wunsch nach Konzerten.

Da Pitbull regelmäßig auf Tour geht, ist eine Welttournee mit Stopp in Deutschland nie ausgeschlossen. Zuletzt war Pitbull während seiner „Can't Stop Us Now Tour“ in Deutschland – Berlin und München waren im Juni 2022 die jeweiligen Gastgeber der Konzerte.

