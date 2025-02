Lil Baby Konzerte 2025: Verkauf der Tickets startet

Lil Baby geht mit seinem neuen Album „Wham“ auf Tour und besucht dabei auch Deutschland. Auf der „Wham World Tour“ stoppt er in Berlin und Düsseldorf. Wir verraten euch, wo ihr Tickets für seine Konzerte bekommt.

„Wham World Tour“ macht auch in Deutschland und Europa Halt. Nun stehen auch die Termine fest, an denen ihr Lil Baby in Deutschland live sehen könnt. Im Spätsommer 2025 spielt er zwei Konzerte in Deutschland.

Telekom-Kunden können sich auf einen Vorverkauf freuen, der ihnen einen Tag vorher Zugang zu den Tickets ermöglicht. Am Mittwoch, 19. Februar, um 10 Uhr startet der Vorverkauf der „Telekom-Prio-Tickets“.

Als Nächstes gehen die Tickets bei Ticketmaster in den Vorverkauf. Am Donnerstag, 20. Februar, um 10 Uhr startet dort der Verkauf. Am Freitag, 21. Februar, findet der Vorverkauf der Tickets der „Wham World Tour“ um 10 Uhr bei Eventim statt.

Ticketpreise und Termine für Lil Baby live in Deutschland 2025

Die Ticketpreise starten bei etwa 70 Euro und zu folgenden Terminen finden die beiden Konzerte von Lil Baby in Deutschland statt:

Berlin, 12.09.2025 Max-Schmeling-Halle

Max-Schmeling-Halle Düsseldorf, 16.09.2025 Mitsubishi Electric Halle

„Wham World Tour“: Alle weiteren Termine

Falls ihr für die Deutschland-Konzerte keine Tickets bekommt, könnt ihr es bei anderen Tour-Stopps in Europa versuchen. Neben den zwei Deutschland-Terminen spielt Lil Baby noch 5 weitere Konzerte in Europa:

14. September 2025 Kopenhagen, Dänemark

17. September 2025 Brüssel, Belgien

19. September 2025 Amsterdam, Niederlande

23. September 2025 Zürich, Schweiz

24. September 2025 Paris, Frankreich

Außerdem spielt er am 26.09.2025 in Manchester und am 27.09.2025 in London. Insgesamt spielt Lil Baby im Zuge seiner „Wham World Tour“ also 9 Konzerte. Für einige der oben genannten Städte könnt ihr ebenfalls bei Ticketmaster Tickets kaufen.

