Blackpink live: Tour-Termine für 2025 angekündigt

Die südkoreanische Girlgroup Blackpink geht auf Tour und hat mehrere Konzerte angekündigt – auch in Europa. Wie ihr an Tickets kommt und ob Shows in Deutschland stattfinden, erfahrt ihr hier.

Blackpink auf Welttournee: Alle Konzerte

Deutsche Fans müssen jetzt stark sein – Blackpink scheint für ihre 2025-Tour nicht nach Deutschland zu kommen. Stattdessen findet der Auftakt im Sommer in ihrer Heimat Südkorea statt. Gefolgt von vier Terminen in den USA und weiteren vier in Europa – nur eben nicht in Deutschland:

5. Juli 2025 : Seoul, Südkorea

: Seoul, Südkorea 6. Juli 2025 : Seoul, Südkorea

: Seoul, Südkorea 12. Juli 2025 : Los Angeles, Kalifornien

: Los Angeles, Kalifornien 18. Juli 2025 : Chicago, Illinois

: Chicago, Illinois 22. Juli 2025 : Toronto, Ontario

: Toronto, Ontario 26. Juli 2025 : New York City, New York

: New York City, New York 2. August 2025 : Paris, Frankreich

: Paris, Frankreich 6. August 2025 : Mailand, Italien

: Mailand, Italien 9. August 2025 : Barcelona, Spanien

: Barcelona, Spanien 15. August 2025: London, Großbritannien

Das kommt als Überraschung, denn noch 2022 und 2023 haben die Musikerinnen Stopps in Deutschland eingelegt – in Berlin und Köln. Auch sind unter dem Ankündigungspost einige Stimmen, die kein Wohlwollen über die Termine äußern. Ein Kritikpunkt ist die sehr geringe Menge an Terminen und Ländern.

Deutsche Fans haben dennoch die Möglichkeit, die Gruppe live zu erleben – vorausgesetzt einer Reise steht nichts im Wege. Eine Alternative wäre die Reise mit einem Flixbus nach Paris oder Milan.

Tickets für Blackpink 2025

Ab dem 27. Februar 2025 um 12 Uhr habt ihr die Möglichkeit, Tickets für die Konzerte in Barcelona, London und Milan bei Ticketmaster zu erwerben. Auch für Paris könnt ihr zum gleichen Zeitpunkt an Karten für Blackpink gelangen. Alle Optionen haben wir euch im Folgenden aufgelistet:

Ab 27. Februar, 12 Uhr : Tickets für Barcelona und Milan bei Ticketmaster.

: Tickets für Barcelona und Milan bei Ticketmaster. Ab 27. Februar, 12 Uhr : Tickets für London bei Ticketmaster.

: Tickets für London bei Ticketmaster. Ab 27. Februar, 12 Uhr: Tickets für Paris bei Stade de France.

Was macht Blackpink neben der Tour?

Wer es nicht zu den Konzerten der Girlgroup schafft, kann ein Auge auf die Solokarrieren der Musikerinnen werfen. Sängerin Rosé hat zuletzt ihr Debütalbum „ROSIE“ veröffentlicht. Lisa hat währenddessen zusammen mit Doja Cat und Raye in dem Lied „Born Again“ mitgewirkt. Auch schauspielerisch betätigt sich Lisa – in der dritten Staffel der HBO-Serie „The White Lotus“ könnt ihr das Blackpink-Mitglied finden.

CD: Rosie Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.02.2025 16:52 Uhr

Jisoo betätigt sich wie auch Lisa schauspielerisch und ist in der Prime-Video-Serie „Newtopia“ (hier zur Serie) zu sehen. Jennie hat währenddessen an ihrem ersten Solo-Album, „RUBY“ gearbeitet, welches sie mit einer eigenen Tour begleitet. Allerdings ist diese „Tour“ mit vier Terminen nicht sehr ausgedehnt und gilt eher als Vorstellung ihres Albums.

JENNIE: „Ruby“ (Photobook Zen ver.) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.02.2025 16:26 Uhr

