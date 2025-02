Kendrick Lamar Deutschland-Tour 2025: Tickets für die Zusatzshow kaufen

Zuerst waren zwei Konzerte geplant, nun kommen Kendrick Lamar und SZA aber für drei Konzerte nach Deutschland. Köln und Frankfurt können sich auf den Besuch freuen. Sichert euch die Tickets im Verkauf!

Nachdem die Nordamerika-Tour 2025 bereits bestätigt ist, steht nun auch die Europa-Tour von Kendrick Lamar fest. Ganz spontan kündigt K.Dot drei Konzerttermine für seine „Grand National Tour“ an. Im Sommer kommt der Rapper mit der Künstlerin SZA also auch nach Deutschland.

Telekom-Kunden können sich auf einen Vorverkauf freuen, der ihnen knapp zwei Tage vorher Zugang zu den Tickets ermöglicht. Am Mittwoch, 12. Februar um 9 Uhr startet der Vorverkauf der „Telekom Prio Tickets“.

Am Donnerstag, 13. Februar um 9 Uhr findet der Verkauf der Tickets der Kendrick Lamar 2025 Konzerte bei Ticketmaster für alle mit einem Ticketmaster-Account statt.

Falls ihr bei den ersten beiden Vorverkaufsstarts kein Glück hattet, gibt es aber noch eine dritte Gelegenheit, um an Kendrick-Lamar-Tickets für Deutschland zu gelangen: am Freitag, 14. Februar um 9 Uhr startet der Verkauf bei Eventim.



Für die Zusatzshow in Frankfurt am Main, die am 5. Juli 2025 stattfindet, könnt ihr ab Montag, 17. Februar um 9 Uhr auf Ticketmaster Karten kaufen.

Termine und Ticketpreise für Kendrick Lamar und SZA 2025

Die beiden Konzerte finden sehr schnell nach dem Vorverkauf statt. Bereits Anfang Juli 2025 kommt K.Dot mit SZA in die deutschen Stadien. Köln und Hamburg sind dabei die auserwählten Städte:

Köln, 2.07.2025 Rhein Energie Stadion

Rhein Energie Stadion Frankfurt am Main, 4.07.2025 Deutsche Bank Park

Deutsche Bank Park Frankfurt am Main, 5.07.2025 Deutsche Bank Park

Ticketpreise liegen zwischen 85 Euro und 490 Euro (VIP- und Premiumsitze). Als weiteren Anhaltspunkt können wir sagen, dass Stehplätze bei etwa 120 Euro und Golden Circle Tickets bei circa 188 Euro liegen.

„Grand National Tour“: Alle weiteren Termine

Neben den drei Deutschland-Terminen geben die beiden Künstler in Europa aber noch 11 weitere Konzerte:

8.07.2025 Glasgow, Schottland - Hampden Park

10.07.2025 Birmingham, England - Villa Park

13.07.2025 Amsterdam, Niederlande - Johan Cruijff ArenA

15.07.2025 Nanterre, Frankreich - Paris La Défense Arena

19.07.2025 Cardiff, Wales - Principality Stadium

22.07.2025 London, England - Tottenham Hotspur Stadium

27.07.2025 Lissabon, Portugal - Estadio do Restelo

30.07.2025 Barcelona, Spanien - Estadi Olímpic Lluís Companys

2.08.2025 Rom, Italien - Stadio Olimpico

6.08.2025 Warschau, Polen - PGE Narodowy

9.08.2025 Stockholm, Schweden - 3Arena

In Nordamerika geht K.Dot mit SZA auf Tour. (© pgLang)

Insgesamt spielen Kendrick Lamar und SZA also 14 Konzerte in Europa. Für einige der oben genannten Städte könnt ihr euch ebenfalls bei Ticketmaster Tickets kaufen.

