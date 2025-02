Beyoncé Tour 2025: „Cowboy Carter“ auch in Deutschland?

Die letzten Konzerte von „Queen B“ in Deutschland liegt bereits 2 Jahre zurück. Wie sieht es mit einem Wiedersehen von Beyoncé aus? Ist eine Tour für 2025 geplant?

Im Juni 2024 spielte sie dann in Köln, Frankfurt und Hamburg. Das waren bislang die letzten Live-Gelegenheiten hierzlande. Aktuell ist keine Tour von Beyoncé in Deutschland geplant. Es gibt aber immerhin Termine in der Nähe.

Beyoncé Tour 2025? So sieht es aus

Mittlerweile ist eine Beyoncé-Tour für 2025 bestätigt. Es wird allerdings keine Termine in Deutschland geben. Fans des Megastars bekommen aber immerhin in London und Paris die Gelegenheit auf Live-Konzerte. Der Vorverkauf beginnt am Donnerstag, den 6. Februar um 14:00 Uhr.

Bereits am 14. Januar 2025 sollte eine Ankündigung erfolgen, die jedoch aufgrund der verheerenden Waldbrände in Kalifornien verschoben wurde (Quelle: Hollywoodlife).

Kurz nach der Verleihung der Grammy-Awards bestätigte Beyoncé bei Instagram, dass die „Cowboy Carter Rodeo Chitlin' Circuit Tour“ in diesem Jahr stattfinden wird. Kurz danach wurden auch die Termine bekanntgegeben.

In Europa wird Beyoncé an diesen Terminen zu sehen sein:

05.06.2025: Tottenham Hotspur Stadium in London

07.06.2025: Tottenham Hotspur Stadium in London

10.06.2025: Tottenham Hotspur Stadium in London

12.06.2025: Tottenham Hotspur Stadium in London

19.06.2025: Stade de France in Paris

21.06.2025: Stade de France in Paris

Wer bis zum 3. Februar bereits bei beyoncé.com angemeldet war, kann im Pre-Sale auf Tickets zugreifen. Andere Fans können sich noch anmelden, um später auf Tickets zugreifen zu können. Hier geht es zur Anmeldung.

Das waren die letzten Termine für die Deutschland-Konzerte von Beyoncé 2023 in Deutschland:

Donnerstag, 15.06.2023, Köln, RheinEnergieStadion

Mittwoch, 21.06.2023, Hamburg, Volksparkstadion

Samstag, 24.06.2023, Frankfurt, Deutsche Bank Park

Beyoncé kommt vielleicht wieder auf Tour

Neben den Terminen in den europäischen Städten wird es eine ausgiebige US-Reise von Beyoncé geben. Deutschland geht in diesem Jahr sehr wahrscheinlich leer aus.

Vor ihrer Tour 2023 gönnte sich die Sängerin eine vierjährige Live-Pause. Den letzten Live-Auftritt gab es im Rahmen der Halbzeit-Show beim Superbowls 2024.

