AnnenMayKantereit Konzert 2025: Festivals und Tourtermine

Nach einer erfolgreichen Tour 2023, hoffen Fans von AnnenMayKantereit auf Konzerte in 2025. Welche Termine bereits feststehen und wie die Chancen auf eine Tour stehen, erfahrt ihr hier.

Seit 2023 ist es ruhig geworden, was die Live-Auftritte der Indie-Pop-Band aus Köln angeht. Auf ihrer letzten Tour musste AnnenMayKantereit vier Konzerte verschieben. Grund dafür war das gesundheitliche Wohlergehen der Band. In einem Statement erklärten sie die Entscheidung:

Es gibt tausend Krankheiten, die wir für euch ignorieren würden. Leider gibt es auch Krankheiten, die Konzerte unmöglich machen. (Quelle: Instagram

Ersatztermine konnten glücklicherweise schnell gefunden werden, sodass die Fans nicht lange auf die Konzerte verzichten mussten. Doch wie sieht es mit 2024 aus?

Alle Festival-Termine und Konzerte von AnnenMayKantereit 2024/2025

2024 wird es keine Konzerte von AnnenMayKantereit geben. In einem Instagram-Post kündigt die Band eine Pause von ihren Live-Auftritten an, deutet aber mögliche Konzerte im Jahr 2025 an:

Wir machen 2024 eine Konzertpause und widmen uns Familie & Freunden und dem guten alten Lieder schreiben. (…) Also - lasst euch nicht ärgern, bleibt gesund und fühlt euch gedrückt. Wir hören und sehen uns nächstes Jahr.

Für 2025 hat AnnenMayKantereit jedoch bereits einige einzelne Konzerte angekündigt:

20. Juni 2025 : Scheeßel, Hurricane Festival

: Scheeßel, Hurricane Festival 21. Juni 2025 : Neuhausen ob Eck, Southside Festival

: Neuhausen ob Eck, Southside Festival 27. Juni 2025 : Linz (Österreich), Lido Sounds 2025

: Linz (Österreich), Lido Sounds 2025 28. Juni 2025: St. Gallen (Schweiz), OpenAir St. Gallen

Neue Musik von AnnenMayKantereit und Solo-Projekte

Das letzte Studioalbum der Indieband, „Es ist Abend und wir sitzen bei mir“ wurde im März 2023 veröffentlicht. Mit seinem Solo-Projekt „Control“ meldete sich jedoch der Kantereit-Part der Gruppe, Severin, im Mai aus dem Studio. Basierend auf dem Statement der Band, in welcher sie ihre Konzert-Pause verkündeten, wird es aber auch in der kommenden Zeit zu neuer Musik von AnnenMayKantereit kommen.

Bis es so weit ist, könnt ihr euch die vierteilige Tour-Doku auf YouTube ansehen.

