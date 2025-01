Nine Inch Nails Tour 2025: Tickets ab jetzt im Verkauf

Nachdem die Gerüchte lange umher schwirrten ist es nun bestätigt: Nine Inch Nails geht auf Welttournee. Tickets für die ersten Konzerte in Deutschland seit 2018 gibt es ab jetzt im Vorverkauf.

Nine Inch Nails Tour 2025: Tickets & Termine für die Konzerte

Nachdem die eigentliche Ankündigung der Tourdaten verschoben wurde, gab die Band jetzt die Termine für ihre kommende Tour bekannt. Zwei Konzerte spielen Nine Inch Nails dabei auch in Deutschland – zwei weitere in unmittelbarer Nähe:

20. Juni 2025: Köln

26. Juni 2025: Zürich

27. Juni 2025: Wien

1. Juli 2025: Berlin

Tickets für die Konzerte im Sommer bekommt ihr ab dem 29. Januar um 12 Uhr bei Ticketmaster.



Das letzte Mal ging Nine Inch Nails 2022 auf Tour – ohne Stopp in Deutschland. Doch die deutschen Fans waren nicht die einzigen auf dem europäischen Kontinent, die leer ausgingen. Die einzigen Konzerte in Europa spielte das Duo in Großbritannien.



Das letzte Konzert der Band fand am 2. Juli 2018 in der Zitadelle Spandau in Berlin statt. Sieben Jahre sind also vergangen, seitdem das Duo vor ihren deutschen Fans spielte.

Ankündigung wegen Bränden verschoben

Im Angesicht der katastrophalen Brände in Kalifornien sah es das Alternative-Rock-Duo als unangebracht, die Details ihrer kommenden Welttournee zu veröffentlichen. In einem Instagram-Post unterstrichen sie, dass viele Menschen in diesem Moment erstmal versuchen müssen, das Geschehene zu verarbeiten:

Nine Inch Nails Tour: Termine und Pläne

Die Gerüchte, dass Nine Inch Nails in nächster Zeit auf Tournee gehen könnte, haben sich seit geraumer Zeit im Internet breit gemacht. Auf Reddit wurde von möglichen Konzertterminen im September 2025 gesprochen. Ein Thread beinhaltete dabei einen Facebook-Post, der die „Peel It Back World Tour 2025“ mit einem Konzert am 10. September datiert:

Mittlerweile stehen die Konzerttermine für Europa und Nordamerika bereits fest – und Reddit lag bei seinen Spekulationen nicht falsch, denn im September finden ganze neun Konzerte von Nine Inch Nails statt.

