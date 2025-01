Ayliva Konzerte 2025: Tickets für ihre Tour im Vorverkauf

Ayliva ist eine der derzeit beliebtesten Künstlerinnen aus Deutschland. Kein Wunder also, dass viele Fans ihre Konzerte besuchen wollen. Im Folgenden zeigen wir euch, wo ihr Tickets bekommt und in welchen Städten die Sängerin auftritt.

Tickets für Ayliva im Vorverkauf

Das erste Konzert der Tournee „Ayliva - Die Ayliva Tour 2025“ findet am 31. August 2025 in Mannheim statt. Insgesamt umfasst die Tour 29 Konzerte und endet am 31. Oktober 2025 in der Dortmunder Westfalenhalle. Wir listen euch alle Stationen auf und verraten euch in Klammern, wo das jeweilige Konzert stattfindet.

31. August - Mannheim (SAP Arena)

1. September - Mannheim (SAP Arena)

4. September - München (Olympiahalle)

5. September - München (Olympiahalle)

11. September - Frankfurt a. M. (Festhalle)

12. September - Frankfurt a. M. (Festhalle)

15. September - Berlin (UBER Arena)

16. September - Berlin (UBER Arena)

18. September - Berlin (UBER Arena)

21. September - Köln (LANXESS arena)

22. September - Köln (LANXESS arena)

24. September - Köln (LANXESS arena)

25. September - Köln (LANXESS arena)

28. September - Wien (Wiener Stadthalle)

1. Oktober - Hamburg (Barclays Arena)

2. Oktober - Hamburg (Barclays Arena)

3. Oktober - Hamburg (Barclays Arena)

7. Oktober - Leipzig (QUARTERBACK Immobilien ARENA)

8. Oktober - Leipzig (QUARTERBACK Immobilien ARENA)

12. Oktober - Zürich (Hallenstadion)

16. Oktober - Stuttgart (Schleyerhalle)

17. Oktober - Stuttgart (Schleyerhalle)

19. Oktober - Stuttgart (Schleyerhalle) Zusatzshow

23. Oktober - Hannover (ZAG Arena) Zusatzshow

24. Oktober - Hannover (ZAG Arena)

25. Oktober - Hannover (ZAG Arena)

28. Oktober - Dortmund (Westfalenhalle)

29. Oktober - Dortmund (Westfalenhalle)

31. Oktober - Dortmund (Westfalenhalle)

Die Tournee bietet nicht nur Musik, sondern auch die Möglichkeit, Ayliva zu treffen. Da sie plant, bei ausgewählten Veranstaltungsorten „Meet and Greet“-Events für ihre Fans zu veranstalten. Tickets hierfür könnt ihr ebenfalls auf Eventim erwerben.



Einer ihrer erfolgreichsten Hits, mit dem Titel „Wunder“, hat sie zusammen mit Apache 207 landen können:

Kommt 2025 ein neues Album von Ayliva?

Aylivas letztes Album mit dem Namen „In Liebe“ erschien am 16. August 2024. Im Zuge dessen ging sie bereits auf Tour, deshalb vermuten viele, dass Ayliva ihr neues Album im Laufe des Jahres 2025 veröffentlichen möchte. Falls dem so ist, könnte sie auf ihrer kommenden Tour sowohl ihre bekannten Hits als auch ihre neuen Songs präsentieren.



Ayliva verarbeitet in ihrer Musik persönliche Erfahrungen und setzt sich für die Stärkung von Frauen ein. Ob ihr kommendes Album ähnlich intime Einblicke wie in der Vergangenheit liefert oder ob sie ihr Repertoire erweitert, bleibt abzuwarten. Nichtsdestotrotz warten viele Fans auf das neue Album und die bevorstehende Tour, bei der bereits einige Konzerte ausverkauft sind.

