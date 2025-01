J. Cole Tour 2025: Sind Konzerte geplant?

Nach "Might Delete Later", das J. Cole im Jahre 2024 veröffentlicht hat, fragen sich weiterhin viele Fans, ob Jermaine bald endlich wieder Konzerte in Deutschland spielt. Wie die Pläne des Rappers aussehen und ob dabei eine Tour ansteht, erfahrt ihr hier.

Geht J. Cole auf Tour in Deutschland?

Es ist schon länger her, dass J. Cole in Deutschland Konzerte gespielt hat. Genauer gesagt, war er das letzte Mal am Ende des Jahres 2017 in Deutschland. Im Oktober 2017 performte er im Zuge seiner "4 Your Eyes Only"-Tour drei Konzerte hierzulande.



"4 Your Eyes Only" ist Jermaines viertes Studioalbum und seither ist er nicht mehr auf Welt- beziehungsweise Europatournee gegangen. Seine letzte Tour, die er nach seinem sechsten Studioalbum "The Off-Season" veranstaltete, fand 2021 nur in Nordamerika statt, da sie aufgrund der damaligen Corona-Auflagen und Maßnahmen nicht in Deutschland stattfinden konnte.

Sein letztes Projekt "Might Delete Later" gilt übrigens als Mixtape und nicht als Album. Da J. Cole mit seinen Mixtapes nie in Deutschland auf Tour war, stehen die Chancen schlecht, dass er mit "Might Delete Later" auf Tour in Deutschland gehen wird.

Gibt J. Cole mit "The Fall Off" Konzerte in Deutschland?

2025 möchte J. Cole sein siebtes Studioalbum "The Fall Off" veröffentlichen. Da J. Cole nach jedem seiner Studioalben auf Tour ging, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er im Rahmen des Projekts ebenfalls nach Deutschland kommen wird.



Da "The Fall Off" weiterhin nicht veröffentlicht ist, muss zuerst der Release des Albums erfolgen, bevor er auf Tour gehen wird. Die letzten beiden Studiolaben sind im April und Mai veröffentlicht worden. Wenn "The Fall Off" bis Ende Mai das Licht der Welt erblicken sollte, kann es sehr gut sein, dass J. Cole noch 2025 in Deutschland spielen wird. Da seine Tourneen immer relativ schnell nach Release eines Albums starten. Sobald es neue Informationen zu möglichen Konzerten in Deutschland gibt, aktualisieren wir den Artikel.

Das neuste Projekt von J. Cole

Bevor die Hoffnung aber zu groß wird: Es handelt sich um kein Musikprojekt. Sein Projekt "Inevitable" ist eine Audioreihe, bei der es sich um eine Art Podcast handelt. Der Trailer gibt euch einen ersten Eindruck:

J. Cole: Inevitable Trailer

"Inevitable" umfasst insgesamt 10 Episoden, die ihr einzig und allein auf der offiziellen Seite der Audioreihe hören gibt. Der Podcast befindet sich allerdings hinter einer Pay-Wall. Um die Episoden hören zu können, müsst ihr sie käuflich erwerben.



In den Episoden redet J. Cole mit seiner "rechten Hand" Ibrahim Hamad und Director Scott Lazer. Sie lassen in ihren Konversationen J. Coles Karriere Revue passieren und reden zudem über die persönliche wie auch musikalische Entwicklung des Rappers.