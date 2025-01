Charli xcx Tour 2025: Gibt es Konzerte in Deutschland?

Charli xcx hat im vergangenen Jahr ihr Album „BRAT“ veröffentlicht. Spätestens seit den neuen Songs warten Fans darauf, die Engländerin auf der Bühne zu feiern. Wie sieht es mit einer Tour aus? Kommt Charli XCS 2025 nach Deutschland?

Zuletzt war die Sängerin im Jahr 2022 auf Europa-Reise. Damals machte sie in Deutschland Halt in Berlin (Astra Kulturhaus) und in Köln (Carlswerk Victoria) sowie beim Hurricane- und Southside-Festival. Seitdem warten ihre Anhänger auf eine Rückkehr.

Charli xcx: Diese Konzert-Termine sind bekannt

Wer auf ein Wiedersehen mit Charli xcx hofft, muss sich noch gedulden. Zwar stehen im Jahr 2025 einige Live-Auftritte auf ihrem Programm, für Deutschland wurden aber bislang keine Termine angekündigt. Derzeit steht keine eigene Tour in Europa an, sondern einige Festival-Auftritte. Hier könnt ihr Charli xcx 2025 live sehen:

7. Juni 2025: We Love Green in Paris, Frankreich

12. Juni 2025: Primavera Sound in Porto, Portugal

14. Juni 2025: Lido Festival in London, Großbritannien

17. Juni 2025: Malahide Castle & Gardens in Dublin, Irland

18. Juni 2025: Ormeau Park in Belfast, Nordirland

Flow Festival in Helsinki, Finnland

Reiselustige können sie zudem zwischen dem 6. und 16. Februar auf einigen Live-Terminen in Neuseeland und Australien live sehen, bevor es am 5. und 6. April zu zwei Konzerten in Mexiko geht. Im April gibt es zudem neben Auftritten auf dem Coachella-Festival mehrere Live-Termine auf der „Brat 2025 Arena Tour“ in den USA.

Charli xcx leidet auf Tour

Bleibt abzuwarten, ob Charli xcx nach den angekündigten Terminen Zeit und Lust auf eine weitere Tour hat. In einem Interview erwähnte die Sängerin, dass sie gesundheitlich von den Strapazen der zurückliegenden „Brat“- und „Sweat“-Touren leiden musste:

„Ich habe meinem Körper durch meine Auftritte viel Schaden zugefügt, und ich habe oft große Schmerzen, wenn ich auftrete. Ich habe Nervenschäden in meinem Nacken von Dingen, die ich auf der Bühne getan habe." Interview mit Variety

Die Aussagen könnt ihr im Video nachhören:

Charli xcx, mit bürgerlichem Namen Charlotte Emma Aitchison, ist eine britische Sängerin, Songwriterin und Produzentin, die bereits seit dem Jahr 2008 durch ihre Musik bekannt wurde. Sie wurde am 2. August 1992 in Cambridge, England, geboren und begann ihre Musikkarriere bereits als Teenager, indem sie ihre Songs auf MySpace veröffentlichte. Ihr Durchbruch gelang 2012, als sie den internationalen Hit „I Love It“ für Icona Pop schrieb und mitsang. Ihre bekanntesten Hits könnt ihr hier anhören:

