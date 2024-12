Guns N' Roses Tour 2025: Tickets im Vorverkauf – hier gibt es sie

Guns N' Roses gehören zu den größten Musik-Legenden überhaupt. Zuletzt waren Axl Rose und Co. 2023 live in Deutschland zu sehen. Jetzt gibt es neue Termine für 2025. Der Ticket-Vorverkauf ist gestartet. Wo gibt es die Karten und wann spielen Guns N' Roses 2025 in Deutschland?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Bereits seit längerem gab es Gerüchte zu Live-Terminen, nun sind sie offiziell bestätigt. Axl Rose & Co. kommen im nächsten Jahr nach Düsseldorf und München. Seit Donnerstag können alle Fans ab 9:00 Uhr bei Ticketmaster zugreifen (zum Anbieter). Die Preise beginnen ab 80 €. Zum Vorverkaufsstart gab es keine größeren Server-Probleme beim Anbieter. Dennoch solltet ihr nicht zu lange warten, da die Karten sehr begehrt sind.

Anzeige

Guns N' Roses live in Deutschland: Termine & Städte für 2025

Nachdem die Westfälischen Nachrichten bereits seit längerem exklusiv über die Konzert-Termine berichtet hatten, wurden die Konzerte nun endlich offiziell bestätigt(Quelle: WN.de). Das sind die Termine für die Guns N' Roses-Konzerte 2025 in Deutschland:

Mittwoch, 18. Juni 2025: Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

Freitag, 20. Juni 2025: München, Allianz-Arena

Anzeige

Darüber hinaus ist die Band einer der Headliner beim Wacken-Festival 2025. Neben den Deutschland-Konzerten wurden viele weitere Termine in Europa bestätigt. Das sind die Daten:

Als Support wurden einige Hochkaräter bestätigt. Je nach Stadt sind Public Enemy, Rival Sons oder die Sex Pistols mit Frank Carter am Mikrofon zu sehen. In Düsseldorf und München sind Rivals Sons als Special-Guest bestätigt.

Anzeige

Guns N' Roses live 2025: Tickets im Vorverkauf

An diesen Terminen bekommt ihr die Tickets für die Guns N' Roses-Konzerte:

Guns N’ Roses ist eine der legendärsten Rockbands der Musikgeschichte. Gegründet 1985 in Los Angeles, Kalifornien, wurde die Band schnell zum Symbol des rebellischen Rock ’n’ Roll. Mit ihrer Mischung aus Hard Rock, Glam und Punk-Einflüssen schafften sie es, die Musikszene der späten 80er und frühen 90er Jahre zu dominieren.

Ihr Debütalbum Appetite for Destruction von 1987 ist eines der meistverkauften Alben aller Zeiten und enthält ikonische Hits wie Sweet Child O’ Mine, Welcome to the Jungle und Paradise City. Diese Songs vereinen eingängige Melodien, kraftvolle Riffs und die markante Stimme von Frontmann Axl Rose. Die Gitarrenarbeit von Slash, dem Leadgitarristen, ist ebenfalls ein Markenzeichen der Band. Hier könnt ihr die Hits von Slash & Co. anhören:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.