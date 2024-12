Shirin David Tour 2025: Tickets im Vorverkauf & Termine

Shirin David geht wieder auf Tour. 2025 steht die „Schlau aber Blond“-Konzertreise an. Tickets für die Shirin-David-Konzerte gibt es bereits im Vorverkauf.

Das neue Album ist für Januar 2025 angekündigt. Ab April kann man Shirin David dann auf den Bühnen Deutschlands sehen. Tickets gibt es bei Eventim. Hier geht es zum Vorverkauf.

Shirin David Tour 2025: Tickets-Vorverkauf – das sind die Termine

Das sind die Termine der Shirin-David-Tour 2025:

Dienstag, 1. April 2025: Lanxess-Arena, Köln

Freitag, 4. April 2025: Rudolf-Weber-Arena, Oberhausen

Samstag, 5. April 2025: ÖVB-Arena, Bremen

Montag, 7. April 2025: Olympiahalle, München

Donnerstag, 10. April 2025: ZAG-Arena, Hannover

Freitag, 11. April 2025: Quarterback Immobilien Arena, Leipzig

Samstag, 12. April 2025: SAP-Arena, Mannheim

Dienstag, 15. April 2025: Barclays-Arena, Hamburg

Samstag, 19. April 2025: Festhalle, Frankfurt

Dienstag, 22. Apri 2025: Westfalenhalle, Dortmund

Donnerstag. 24. April 2025: Uber Arena, Berlin

Freitag, 25. April 2025: Hanns-Martin-Schleyer-Halle, Stuttgart

Am Freitag, den 18. April ist die Künstlerin zum in der Wiener Stadthalle live zu sehen. Tickets für alle Termine findet ihr bei Eventim. Am 21. April spielt sie zudem im Hallenstadion in Zürich. Zur Einstimmung auf die Tour könnt ihr hier die Hits von Shirin David anhören:

Shirin David Konzerte 2025: 10 Konzerte in 10 Städten

Ihr Debüt-Album „Supersize“ erschien 2019, gefolgt vom zweiten Album „Bitches brauchen Rap“ im November 2021. Neben ihrer Solo-Karriere ist David auch an der Seite vieler anderer bekannter Deutsch-Rapper zu hören. Die Preise für die Konzertkarten starten bei rund 70 Euro.

Shirin David ist eine deutsche Rapperin, Sängerin und Unternehmerin, die sich als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten im deutschsprachigen Musik- und Social-Media-Bereich etabliert hat. Geboren am 11. April 1995 in Hamburg als Barbara Shirin Davidavicius, begann sie ihre Karriere als YouTuberin und erlangte schnell Popularität durch ihre authentische und extravagante Persönlichkeit.

