Sting-Tour 2025: Tickets ab jetzt im Verkauf

Sting kündigt drei weitere Konzerte in Deutschland an. Tickets gibt es ab jetzt im Verkauf. Alle Infos zu den kommenden Konzerten der Sting-Tour 2025 findet ihr hier.

Tickets für Sting und alle Termine

Den Start macht die „Sting 3.0 Tour“ am 14. Februar 2025 in Brasilien, bevor sie am 6. Juni das erste Mal Fuß in Europa fasst. Der Start der europäischen Etappe findet auch gleich in Hannover statt. Insgesamt wollte Sting sechsmal in Deutschland spielen – jetzt wurden weitere Konzerte hinzugefügt.

Ab dem 4. Dezember 2024 konntet ihr die Tickets für die Stadionkonzerte im Vorverkauf ergattern. Der Startschuss fällt für RTL+- und Telekom-Kunden um 10 Uhr. Einen Tag später, am 5. Dezember 2024, gibt es die Karten im Ticketmaster-Presale. Hier nochmal alle Ticketverkäufe im Überblick:

Ab 4. Dezember 2024 um 10 Uhr:

RTL+-Prio-Tickets MagentaMusik Prio-Tickets

Ab 5. Dezember 2024 um 10 Uhr:

Ticketmaster Presale



Die drei neuen Konzerte finden hier statt:

8. Oktober 2025: Köln , Lanxess Arena

, Lanxess Arena 14. Oktober 2025: München , Olympiahalle

, Olympiahalle 16. Oktober 2025: Berlin, Uber Arena

Die weiteren Konzerte finden etwas früher im Sommer 2025 statt. Einige wenige Tickets könnt ihr noch auf Ticketmaster und Eventim:

Hannover , NDR 2 Plaza Festival am 6. Juni 2025

, NDR 2 Plaza Festival am 6. Juni 2025 Heilbronn , Wertwiesenpark am 7. Juni 2025

, Wertwiesenpark am 7. Juni 2025 Mönchengladbach , Sparkassenpark am 9. Juni 2025

, Sparkassenpark am 9. Juni 2025 Rostock , IGA Park am 11. Juni 2025

, IGA Park am 11. Juni 2025 Zwickau , Platz der Völkerfreundschaft am 12. Juni 2025

, Platz der Völkerfreundschaft am 12. Juni 2025 Kiel, Schleswig-Holstein Musik Festival, Nordmarksportfeld am 14. Juni 2025

Danach zieht Sting weiter gen Norden nach Dänemark und Großbritannien. Alle weiteren Termine findet ihr in dem Instagram-Post zur Tour:

Setlist der „Sting 3.0 Tour“

Wie genau die Setlist für die Deutschlandkonzerte aussieht, kann noch nicht gesagt werden. Allerdings folgt die Band einem Muster, von welchem sie mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht abschweifen wird. Demnach spielen sie jedes Konzert rund 18 Lieder, gefolgt von zwei Zugaben – darunter natürlich ganz viele Klassiker von The Police.



Die Setliste wird vermutlich wie folgt aussehen:

Voices Inside My Head Message in a Bottle If I Ever Lose My Faith in You Every Little Thing She Does Is Magic Englishman in New York Fields of Gold Never Coming Home Mad About You Why Should I Cry for You? Driven to Tears Can't Stand Losing You I Wrote Your Name (Upon My Heart) Shape of My Heart Walking on the Moon So Lonely Desert Rose King of Pain Every Breath You Take Roxanne Fragile

