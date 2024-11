Till Lindemann: Tickets für die 2025 Tour im Vorverkauf

Der Rammstein-Sänger geht auf Solo-Tour und gibt mehrere Konzerte in Deutschland. Tickets für die Live-Auftritte könnt ihr im Vorverkauf ergattern. Hier erfahrt ihr, in welchen Städten Till Lindemann Konzerte spielt und wo ihr Tickets bekommt.

Termine und Tickets für Till Lindemanns „Meine Welt Tour 2025“

Die Europa-Tournee von Till Lindemann erstreckt sich über 21 Städte. Die Solo-Tour startet Anfang Herbst 2025 in Deutschland und endet dort zwei Monate später. Zusätzlich verkündete der Rammstein-Sänger auf Instagram, dass weitere Tourdaten folgen sollen:

In Deutschland macht die „Meine Welt Tour 2025“ neunmal Stopp:

29. Oktober: Leipzig in der QUARTERBACK Immobilien ARENA

6. November: Frankfurt in der Festhalle

8. November: Dortmund in der Westfalenhalle

10. November: Dresden in der Messe Dresden

23. November: Hamburg in der Barclays Arena

25. November: München in der Olympiahalle

27. November: Nürnberg in der Arena Nürnberger Versicherung

16. Dezember: Stuttgart in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle

Zu den Tickets für die Konzerte von Till Lindemann gelangt ihr am 18. November 2024 um 16 Uhr. Tickets bekommt ihr bei Myticket – ausschließlich in digitaler Form. Physische Karten werden nicht angeboten.



Karten für das Konzert in Amsterdam findet ihr auf Ticketmaster – hier startet der Verkauf am 20. November 2024 um 16 Uhr. Wer Lindemann in der österreichischen Hauptstadt erleben will, kann Karten für das Konzert am 29. November 2025 über oeticket bestellen. Auch hier öffnet sich der Vorverkauf am 18. November 2024 um 16 Uhr.



Alle weiteren Informationen zum Ticketverkauf in anderen Städten findet ihr auf der offiziellen Webseite von Till Lindemann.

Till Lindemanns Festival Tour 2025: Alle Termine

Wer Till Lindemann schon vor der „Meine Welt Tour 2025“ live erleben möchte, hat dazu während der Festivalsaison Gelegenheit. In Lindemanns Fall ist dies die erste Solo-Festivalsaison. Einige Termine stehen bereits fest:

4. Juli 2025: openERFURT in Erfurt

6. Juli 2025: Lucca Summer Festival in Lucca, Italien

11. Juli 2025: Masters of Rock in Vizovice, Tschechien

