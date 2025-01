Ist Ticketswap seriös? Kann man hier Tickets kaufen?

Im Netz gibt es viele Anbieter, bei denen man Tickets für Events wie Konzerte, Festivals oder Sportveranstaltungen kaufen kann. Einige sind sehr sicher, bei anderen sollte man genauer hinschauen. Was ist mit Ticketswap? Ist der Anbieter seriös?

Es gibt zum einen Ticket-Händler wie Eventim und Ticketmaster, die direkt von den Veranstaltern Kartenkontingente erhalten. Daneben findet man aber auch Shops wie Viagogo oder Fansale, bei denen bereits einmal verkaufte Karten einen neuen Besitzer suchen. Ticketswap gehört zur zweiten Kategorie, das heißt, man bekommt dort Tickets, die bereits einmal verkauft worden sind (hier findet ihr die aktuellen Events).

Tickets von Ticketswap: Das sollte man beachten

Unter den Wiederverkaufsplattformen gehört Ticketswap zu den seriösen Anbietern. Das heißt, die Gefahr, gefälschte oder ungültige Tickets zu bekommen, ist im Vergleich zu anderen Wiederverkäufern gering, wenn auch nicht ganz ausgeschlossen.

Bei Trustpilot wird der Anbieter mit einer sehr guten Gesamtwertung von 4,2 bei maximalen 5 Sternen geführt .

. Hier haben mittlerweile über 12.000 Nutzer ihre Meinung abgegeben. Die hohe Zahl der guten Bewertungen spricht dafür, dass beim Tickethandel meistens alles problemlos funktioniert .

ihre Meinung abgegeben. Die hohe Zahl der guten Bewertungen spricht dafür, dass beim Tickethandel . Besonders positiv hervorgehoben wird die schnelle Abwicklung und der gute Support, der bei Fragen oder Probleme zuverlässig, schnell und freundlich antwortet.

Auch bei Reddit gibt es viele zufriedene Erfahrungsberichte von Nutzern in Deutschland und im Ausland, die funktionierende Tickets bei Ticketswap erhalten haben, zum Beispiel hier oder hier.

Es gibt auch einige negative Erfahrungen von Nutzern:

Teilweise wird berichtet, dass man ein Ticket für ein falsches Event erhalten hat.

erhalten hat. Immer wieder erwähnen Kunden auch, dass ihre gekauften Tickets am Einlass nicht funktionierten, da sie ungültig oder bereits entwertet waren.

Der Support von Ticketswap versucht Probleme zu verhindern oder zugunsten des Käufers zu lösen. So nimmt man auch bei Trustpilot Kontakt mit Käufern auf, die eine schlechte Bewertung hinterlassen haben.

Fazit zu Ticketswap

Ticketswap ist eine relativ sichere Möglichkeit, Event-Tickets online zu bestellen. Teilweise findet man hier Karten günstiger als sie ursprünglich gekostet haben. Manchmal gelangt man hier auch einfacher an Karten für internationale Events, zum Beispiel für Fußballspiele im Ausland. So muss man sich nicht durch fremdsprachige Ticket-Shops arbeiten. Weiterhin bietet Ticketswap in einigen Fällen die Möglichkeit, noch Karten für Events zu erhalten, die eigentlich bereits ausverkauft sind. Anbieter von Tickets werden gründlich geprüft und es werden viele Details zu Verkäufer gesammelt. So ist hier die Hürde für Betrüger weitaus höher als etwa beim halbwegs anonymen Handel über Kleinanzeigen und ähnlichen Diensten.

Wie bei allen Wiederverkaufsplattformen hat man bei Ticketswap aber etwas weniger Sicherheit als bei den offiziellen Verkaufsplattformen. Die Karten stammen aus zweiter Hand. Sie werden zwar geprüft, ein Restrisiko, dass es zu Problemen kommen kann, bleibt aber. Da man nicht direkt mit einem Erstkäufer zu tun hat, könnte auch eine Abwicklung schwieriger werden, wenn ein Event zum Beispiel verschoben oder abgesagt wurde. Auch bei personalisierten Tickets kam es in der Vergangenheit zu Problemen beim Einlass (Quelle: Trustpilot).

