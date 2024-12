Wacken 2025: Neuer Headliner – Termin, Bands & gibt es noch Tickets?

Im August feierten rund 85.000 Metal-Heads im Norden Deutschlands beim Wacken-Festival. Die Planungen für 2025 können allmählich beginnen. Es gibt einen offiziellen Termin und viele Bands wurden bereits angekündigt. Wer steht im Line-Up im nächsten Jahr und gibt es noch Tickets?

Wer das Metal-Festival im nächsten Jahr besuchen will, sollte sich entweder bereits ein Ticket gesichert haben oder muss sich noch bis zum Frühjahr gedulden. Seit Ende September ist Wacken 2025 ausverkauft. Es wird aber sicherlich wieder eine Ticketbörse geben. Zudem gibt es die Chance, an stornierte Tickets über eine Warteliste zu gelangen. Dafür muss man sich hier anmelden: Zur Warteliste.

Die ersten 34 Bands wurden bereits am Festival-Samstag offiziell bestätigt. Im Dezember folgen die nächsten Ankündigungen im Rahmen des Wacken-Adventskalenders. Unmittelbar nach dem 2. Advent wurde der große Headliner für das nächste Jahr verkündet: So werden Guns'N'Roses live in Wacken spielen.

Wacken 2025 Line-Up: Diese Bands sind dabei

Diese Bands sind bislang für die Wacken-Bühnen 2025 bestätigt: 1349

Amenra

Angel Witch

Apocalyptica

August Burns Red

Benediction

Beyond The Black

Brothers of Metal

Callejon

Celeste

Clawfinger

Clowns

Crownshift

Decapitated

Destruction

Dimmu Borgir

Dirkschneider

Dominum

Dool

Enemy Inside

Exhorded („Slaughter in the Vatican“-Show)

Gojira

Grave Digger (43th Anniversary Show)

Guns'N'Roses

Hanabie

Hellbutcher

Krisiun

Kylesa

Liliac

Macabre

Machine Head

Michael Schenker („My Years with UFO“)

Midnight („Complete and Total Hell“-Set)

Mimi Barks

Ministry

Nailbomb

Night Demon („Curse of the Damned“-10th-Anniversary-Show

Obituary

Orange Goblin (30th Anniversary Show)

Papa Roach

Prong

Peyton Perrish

Rauhbein

Saltatio Mortis (25th Anniversary Show)

Saxon

Seven Spires

Svarttjern

Tarja & Marko Hietala

Umbra Conscientia

Windrose

Within Temptation

Termin für Wacken 2025: Das Festival findet vom 30.07. bis zum 02.08.2025 statt.

Guns'n'Roses bei Wacken 2025

Schon seit einiger Zeit gab es Gerüchte, nach denen Guns'n'Roses einer der Headliner bei Wacken 2025 sein könnten. So berichteten die Westfälischen Nachrichten schon vor der offiziellen Bekanntmachung am 9. Dezember, dass G'n'R 2025 für mehrere Auftritte nach Europa kommen werden. Das Wacken-Festival ist dabei nur einer von vielen Live-Terminen sein (zum Bericht). Neben dem Wacken-Auftritt werden Guns'n'Roses 2025 auch in Düsseldorf und München auftreten.

Tickets für das Festival im kommenden Jahr bekommt ihr bei Metaltix.com. Wie immer ist das die einzige offizielle und seriöse Anlaufstelle für Karten.

Während des Festivals wurde der neue „Access Pass“ verkündet. Dabei handelt es sich um eine Neuerung für Fans, die mit dem Auto oder Wohnmobil anreisen wollen. Für jedes Fahrzeug wird demnach im nächsten Festival-Jahr so ein Pass benötigt. Unabhängig von der Anzahl der Passagiere kostet der Pass für Autos 33 Euro und für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen, Wohnmobile und Wohnwagen 66 Euro. Die Anreise wird auch wie in diesem Jahr wieder ab Sonntag möglich sein. Fans sollten aber im Hinterkopf behalten, dass die Anzahl der „Access Pässe“ pro Tag auf eine bestimmte Anzahl begrenzt ist. So möchte man die Anfahrt entzerren und verhindern, dass zu viele Fahrzeuge an einem Tag ankommen. Der Vorverkauf für die „Access Pässe“ läuft unabhängig vom Verkauf für die Festival-Tickets und soll erst im Frühjahr 2025 starten (mehr Infos auf der offiziellen Wacken-Webseite).

Wacken-Tickets 2025: Preise & die gute Nachricht

Zusammen mit der Ankündigung zum „Access Pass“ gab es auch die gute Nachricht: Der Ticketpreis bleibt gleich. Auch 2025 wird der Eintritt zum Wacken-Festival also 333 Euro im Vorverkauf kosten. Viele Auftritte vom diesjährigen Festival könnt ihr auch jetzt noch bei Magenta Musik im Live-Stream ansehen.

Vielleicht ist ja endlich eine dieser Bands bei Wacken 2025 dabei:

