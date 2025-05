Bad Bunny Tour 2026: Tickets ab jetzt im Vorverkauf

Bad Bunny kommt für ein Konzert nach Deutschland. Tickets für das Konzert in Düsseldorf gibt es ab jetzt im Vorverkauf – wie ihr an sie kommt, verraten wir euch hier.

Tickets für Bad Bunny im Vorverkauf

Passend zu dem Album des Sängers kommt nun eine ausgedehnte Welttournee, die auch durch Europa führt. Mit einem Konzert in Düsseldorf besucht Bad Bunny jetzt auch das erste Mal seit 2019 seine deutschen Fans. Am 20. Juni 2025 spielt Bad Bunny in der Merkur Spiel-Arena.

Die 23 Termine umfassende Welttournee startet bereits im November 2025 in der Dominikanischen Republik. Das letzte Konzert findet dann im Juli 2026 in Belgien statt – die USA haben keine Tourdaten erhalten.

Tickets für das Deutschlandkonzert von Bad Bunny findet ihr ab Donnerstag, den 8. Mai 2025 ab 12 Uhr im Ticketmaster Presale. Um an dem Presale teilzunehmen, benötigt ihr einen Ticketmaster-Account. Auf Eventim findet ihr Tickets ab dem 9. Mai 2025 um 12 Uhr. Hier nochmal alle Ticketinfos im Überblick:

8. Mai 2025 ab 12 Uhr: Ticketmaster Presale

9. Mai 2025 ab 12 Uhr: Eventim

Alle Termine der Tournee

Bad Bunny spielt auch in anderen Städten in Europa und reist im Rahmen seiner Welttournee nach Südamerika, Australien und Asien. Wer also nicht zu dem Konzert in Düsseldorf gehen kann, hat zahlreiche andere Möglichkeiten:

21. November 2025: Santo Domingo, Dominikanische Republik

5. Dezember 2025: San José, Costa Rica

10. Dezember 2025: Mexico City, Mexiko

11. Dezember 2025: Mexico City, Mexiko

23. Januar 2026: Medellín, Kolumbien

30. Januar 2026: Lima, Peru

5. Februar 2026: Santiago, Chile

13. Februar 2026: Buenos Aires, Argentinien

20. Februar 2026: São Paulo, Brasilien

28. Februar 2026: Sydney, Australien

März 2026: Tokyo, Japan

22. Mai 2026: Lissabon, Portugal

30. Mai 2026: Madrid, Spanien

31. Mai 2026: Madrid, Spanien

20. Juni 2026: Düsseldorf, Deutschland

23. Juni 2026: Arnheim, Niederlande

27. Juni 2026: London, England

1. Juli 2026: Marseille, Frankreich

4. Juli 2026: Paris, Frankreich

10. Juli 2026: Stockholm, Schweden

14. Juli 2026: Warschau, Polen

17. Juli 2026: Milan, Italien

22. Juli 2026: Brüssel, Belgien

