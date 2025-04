Ticketmaster: Ticket übertragen – wie funktioniert der Transfer?

Bei Ticketmaster gibt es immer mehr Events, bei denen man nur mit einem digitalen Ticket auf dem Smartphone Einlass bekommt. Wie kann man solche mobilen Eintrittskarten übertragen?

So funktioniert der Ticket-Transfer

Der Ticket-Transfer wird direkt über die App des Anbieters durchgeführt. Der Empfänger benötigt die App also auch, um das Konzert besuchen zu können (zum Download der App). Wollt ihr eine Eintrittskarte weitergeben, geht so vor:

Loggt euch in euren Ticketmaster-Account ein. Tippt unten in der Leiste auf das Ticket-Symbol. So erreicht ihr die Übersicht eurer bevorstehenden Veranstaltungen. Sucht dann das Event heraus, für das ihr die Karte loswerden wollt. Habt ihr mehrere Karten dafür gekauft, sucht das entsprechende Ticket für den Transfer heraus. Drückt anschließend auf das Plus-Symbol. Gebt jetzt die Kundendaten des Empfängers ein. Dabei handelt es sich um die E-Mail-Adresse für das Ticketmaster-Konto des Nutzers. Schickt das digitale Ticket los. Der Empfänger wird über den Erhalt per E-Mail informiert. Gibt es mit der Adresse noch keinen Account beim Händler, geht die Karte nicht verloren. Über einen Link in der E-Mail kann man ein neues Konto erstellen, auf das das Ticket direkt übertragen wird.

Die Funktion eignet sich vor allem für Gruppen, bei denen eine Person alle Tickets auf einmal gekauft hat. Für den Wiederverkauf bietet man eine Resale-Funktion im Kunden-Account.

Ticket-Transfer nicht verfügbar?

Ganz zuverlässig und einfach ist der Ticket-Transfer nicht. Es gibt also verschiedene Fälle, bei denen sich Karten nicht übertragen lassen:

Oft ist der Transfer nur für einen bestimmten Zeitraum möglich. So ist die Option zur Übergabe manchmal nur wenige Tage vor dem Event verfügbar.

möglich. So ist die Option zur Übergabe manchmal nur wenige Tage vor dem Event verfügbar. Direkt am Veranstaltungstag beziehungsweise unmittelbar vor dem Event lässt sich die digitale Version oft nicht mehr übertragen.

Für den Einzelfall gibt Ticketmaster nicht bekannt, in welchem Zeitraum ein Transfer möglich ist.

Für personalisierte Tickets , die auf einen bestimmten Namen laufen, ist der Transfer grundsätzlich ausgeschlossen.

, die auf einen bestimmten Namen laufen, ist der Transfer grundsätzlich ausgeschlossen. Wurde ein Ticket für die Resale-Option zum Weiterverkauf ausgewählt, ist der Transfer nicht verfügbar.

Verkauft man ein ausgedrucktes Ticket weiter, übergibt man die Eintrittskarte einfach an den Käufer. Bei digitalen Einlasskarten ist das nicht so einfach möglich. In der Ticketmaster-App findet man die Karte als QR-Code, der am Eingang gescannt wird. Man kann zwar einen Screenshot des Tickets erstellen, allerdings kann es damit Probleme beim Einlass geben. In der Ticketmaster-App wird bei der Eintrittskarte ein Banner angezeigt, das über den Bildschirm läuft. Das Personal am Einlass erkennt also, ob man das digitale Ticket in der App oder lediglich einen Screenshot davon zeigt.