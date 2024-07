Blink 182 live: Gibt es eine Tour 2024 oder 2025?

2023 kamen Blink 182 in der alten Besetzung auf eine große Comeback-Tour und machten dabei auch mehrfach Halt in Deutschland. Wie sieht es für 2024 oder 2025 aus? Sind Konzerte angekündigt?

Aktuell gibt es keine angekündigten Termine für eine Bühnenrückkehr von Travis Barker und Co. Fans der Pop-Punk-Legenden müssen sich also gedulden. Auch ein neues Album ist nicht in Sicht. Neues Song-Material gibt es aber trotzdem bald zu hören.

Blink 182 Tour 2024 in den USA

Seit Ende Juni ist die Band in den USA live unterwegs. Auf der Arena-Tour werden Mark, Tom und Travis von Pierce The Veil begleitet. Das sind die US-Termine von Blink 182:

20. Juni - Orlando, FL: Amway Center

21. Juni - Miami, FL: Kaseya Center

24. Juni - San Antonio, TX: Frost Bank Center

25. Juni - Fort Worth, TX: Dickies Arena

27. Juni - Denver, CO: Ball Arena

30. Juni - San Diego, CA: Petco Park

02. Juli - Glendale, AZ: Desert Diamond Arena

03. Juli - Las Vegas, NV: T-Mobile Arena

06. Juli - Los Angeles, CA: Sofi Stadium

08. Juli - Fresno, CA: Save Mart Center

09. Juli - San Francisco, CA: Chase Center

11. Juli - Salt Lake City, UT: Delta Center

13. Juli - Portland, OR: Moda Center

14. Juli - Quincy, WA: Gorge Amphitheatre

21. Juli - Flushing, NY: Citi Field

23. Juli - Boston, MA: Fenway Park

24. Juli - Hartford, CT: The XFINITY Theatre

26. Juli - Philadelphia, PA: Wells Fargo Center

27. Juli - Washington, DC: Capital One Arena

29. Juli - Greenville, SC: Bon Secours Wellness Arena

30. Juli - Raleigh, NC: PNC Arena

01. Aug. - Lexington, KY: Rupp Arena

02. Aug. - Indianapolis, IN: Gainbridge Fieldhouse

06. Aug. - Minneapolis, MN: Target Center

07. Aug. - Milwaukee, WI: Fiserv Forum

09. Aug. - Kansas City, MO: T-Mobile Center

10. Aug. - St. Louis, MO: Enterprise Center

12. Aug. - Detroit, MI: Little Caesars Arena

13. Aug. - Columbus, OH: Schottenstein Center

15. Aug. - Toronto, ON: Rogers Centre

Blink 182: Neue Songs – neues Album?

Im Rahmen der aktuellen US-Shows konnten Fans einen neuen Song von Blink 182 hören. Das Lied trägt den Namen „Can't Go Back“. So hört er sich an:

Der Song ist kein Vorläufer für ein neues Album. Noch steht nicht fest, wann das Lied veröffentlicht wird. Ein Album wurde nicht angekündigt. Gerüchten zufolge könnte es eine erweiterte Version des aktuellen Albums mit bislang unveröffentlichten Liedern geben.

Im Oktober 2023 erschien das aktuelle Album „One More Time“. Bassist und Sänger Mark Hoppus hatte noch 2021 mit einer Krebserkrankung zu kämpfen. Im September 2021 verkündete Hoppus, dass er krebsfrei sei. Ein Jahr später gibt es jetzt die Bestätigung der Reunion mit Tom DeLonge.

Von 2016 bis 2019 nahm Matt Skiba von „Alkaline Trio“ den Platz von DeLonge in der Band ein. Dabei erschienen die beiden Alben „California“ und „Nine“. Tom DeLonge nahm bereits von 2005 bis 2011 eine Auszeit von der Band und fokussierte sich auf seine andere Band „Angels & Airwaves“. Vor allem durch die Krebserkrankung sollen Mark Hoppus und Tom DeLonge wieder in näheren Kontakt getreten sein, der letztendlich zur Wiedervereinigung führte. Eine offizielle Verabschiedung von Matt Skiba gab es noch nicht.

