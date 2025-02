Black Sabbath live: Abschieds-Konzert – Tickets, Termin, Special-Guests & mehr

Black Sabbath gehören zu den größten Legenden in der Heavy-Metal-Welt. Das Konzert in Birmingham am 4. Februar 2017 sollte eigentlich der letzte Live-Auftritt sein. Doch es wird noch ein weiteres Black-Sabbath-Konzert geben.

Wann ist die Black-Sabbath-Reunion?

Eine komplette Tour mit Ozzy Osbourne, Tony Iommi und Co. scheint ausgeschlossen. Doch so ganz ist der Abschied von der Bühne noch nicht vollzogen. Immer wieder tauchten Informationen zu einem allerletzten Live-Auftritt von Black Sabbath auf, nun ist die finale Show bestätigt.

In diesem Sommer werden die Ur-Väter des Heavy Metals rund um Ozzy Osbourne noch einmal gemeinsam unter dem Motto „Back To The Beginning“ auf die Bühne treten. Der Auftritt wird in der Heimatstadt Birmingham am 5. Juli 2025 stattfinden. Dabei ist die klassische Besetzung reund um Sänger Ozzy Osbourne, Gitarrist Tommy Iommit, Bassist Geezer Butler und Schlagzeuger Bill ward angekündigt. Es ist der erste gemeinsame Auftritt in diesem Line-Up seit 2 Jahrzehnten (Quelle: Visions.de). Ausgetragen wird die Show im Fußballstadion von Aston Villa. Neben Black Sabbath sind einige weitere Koryphäen der Rock- und Metal-Szene angekündigt. So sollen Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Alice in Chains, Lamb of God, Mastodon, Halestorm und Anthrax performen.

Dazu sind viele andere namhafte Gäste aus der Szene angekündigt, darunter Papa V Perpetua (Ghost), Fred Durst (Limp Bizkit) und Duff McKagan von Guns n'Roses. Die Einnahmen aus dem Event sollen an verschiedene Charity-Organisationen gehen.

Black Sabbath: Das letzte Konzert

Nach dem Finale der „The End“-Tour 2017 gab es immer wieder Gerüchte über ein erneutes Zusammenkommen von Black Sabbath. Ein Grund hierfür ist vor allem der Ur-Schlagzeuger Bill Ward, der die Band aus gesundheitlichen Gründen nicht auf der Abschieds-Tour begleiten konnte. Schon im Juli 2024 erklärte Ward bei X, dass er für eine letzte Black-Sabbath-Show bereitstehen würde:

Auch zwischen dem Bassisten Geezer Butler und Sänger Ozzy Osbourne gab es immer wieder Gespräche über eine Reunion. Ozzy Osbourne plant seit längerem seinen endgültigen Live-Abschied.

Black Sabbath: Die letzte Show

Auch wenn immer wieder von einem Comeback von Black Sabbath gesprochen wird, ist eine längere Tour ausgeschlossen. Tony Iommi sagte selbst in einer Radiosendung, dass die Reunion eine „schöne Sache“ wäre, die man nicht wegen des Geldes machen würde, man aus Altersgründen aber keine längere Tournee mehr angehen würde (Quelle: Rollingstone.de). Eine Show in Deutschland ist also nicht in Sicht.

Das ist Black Sabbath

Das finale Konzert „The End“ könnt ihr euch hier anhören:

Black Sabbath gilt als eine der einflussreichsten Bands der Heavy-Metal-Geschichte. Gegründet wurde die Band 1968 in Birmingham, England, von Ozzy Osbourne (Gesang), Tony Iommi (Gitarre), Geezer Butler (Bass) und Bill Ward (Schlagzeug). Ursprünglich unter dem Namen „Earth“ aktiv, änderten sie ihren Namen in Black Sabbath, inspiriert von einem Horrorfilm gleichen Namens.

Mit ihrem selbstbetitelten Debütalbum von 1970 legten sie den Grundstein für das Heavy-Metal-Genre. Ihr zweites Album, "Paranoid", mit Klassikern wie "Iron Man" und "War Pigs", etablierte sie endgültig als Pioniere. Tony Iommis düstere, schwere Gitarrenriffs prägten einen einzigartigen Sound, während die düsteren Themen ihrer Texte sich von zeitgenössischen Rockbands abhoben.

Nach Osbournes Ausscheiden 1979 durchlief die Band zahlreiche Besetzungswechsel. Doch ihre prägenden Jahre machten Black Sabbath zur Legende, was 2006 in ihrer Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame gipfelte.

