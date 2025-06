Accept live in Deutschland: Gibt es eine Abschieds-Tour 2026?

Accept ist eine legendäre deutsche Heavy-Metal-Band, die zu den Wegbereitern der europäischen Metal-Szene zählt. Bereits seit den 1970er-Jahren ist die Band unterwegs. Nun kursieren Gerüchte um eine Abschieds-Tour von Accept im Jahr 2026. Was ist dran an „One Last Ride“?

Accept Tour 2026: Gibt es „One Last Ride“?

Vor allem bei Facebook kursieren Beiträge, bei denen angeblich eine Abschiedstour von Accept für das Jahr 2026 verkündet wird. Die Konzertreise wird mit dem Titel „One Last Ride“ angekündigt. In den Facebook-Beiträgen sind Seiten verlinkt, auf denen man die angeblichen Tour-Termine nachlesen soll. Bei diesen Beiträgen und Terminen handelt es sich aber um Fakes. Aktuell ist weder eine Tour noch der Abschied von Accept offiziell bestätigt.

So sehen die Beiträge mit den falschen Tour-Ankündigungen aus. (© Screenshot GIGA)

Die Facebook-Beiträge leiten also lediglich auf Websites mit Falschnachrichten weiter. Dort findet man überladene Textblöcke, die sich sehr KI-geschrieben lesen und wenig Inhalt bieten. Termine und Städte gibt es dort nicht. Seht ihr also einen Beitrag, der die Auflösung von Accept mit einer anschließenden „Farewell“-Tour ankündigt, ignoriert solche Mitteilungen.

Kommen Accept auf Tour?

Derzeit deutet nichts darauf hin, dass sich Accept auflösen werden. Das letzte Album „Humanoid“ wurde im April 2024 veröffentlicht und im Herbst von einer ausgedehnten Tour durch Europa und die Welt begleitet. Derzeit gibt es keinerlei Informationen darüber, ob und wann ein Nachfolger zu „Humanoid“ erscheinen wird. Eine Tour ist ebenfalls nicht in Sicht, ein Abschied der Band allerdings auch nicht. Am 19. Juli 2025 gibt es aber im Rahmen des „Sommerfestivals“ ein Live-Konzert in Wolfsburg auf der Lagunenbühne. Tickets sind noch verfügbar.

Accept gehört neben Scorpions und Helloween zu den bekanntesten deutschen Metal-Exporten. Die Metal-Szene wurde insbesondere in den 80er-Jahren von dem langjährigen Sänger Udo Dirkschneider und Co. geprägt. Sie gelten als Vorreiter für Speed- und Power-Metal und als wichtige Inspiration für viele internationale Bands wie Metallica, Megadeth und Slayer. Die größten Hits aus der fast 50-jährigen Bandgeschichte könnt ihr hier anhören:

Eine Band, die tatsächlich ihren letzten Auftritt im Jahr 2025 haben wird, ist Black Sabbath.

