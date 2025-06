Rock am Ring 2026: So läuft der Vorverkauf und diese Band ist dabei

Rock am Ring 2025 ist Geschichte. Das erste Festival-Highlight begeisterte wieder massenweise Musik-Fans und im kommenden Jahr gibt es ein Wiedersehen am Nürburgring. Der Ticket-Vorverkauf für Rock am Ring 2026 startete heute und der erste Headliner ist bereits bekannt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Rock am Ring 2026: Tickets im Vorverkauf

Der Ticket-Vorverkauf für Rock am Ring 2026 startete heute, am Dienstag, den 10. Juni 2025. Um 12:00 Uhr ging es los. So hatten auch alle Fans die Chance auf ein frühes Ticket, die noch in den vergangenen Tagen bei Electric Callboy, K.I.Z., Slipknot und Co. gefeiert haben. Tickets bekommt ihr bei Eventim. Kurz nach dem Vorverkaufsstart ist der Andrang wie zu erwarten riesig. Die günstigsten Kategorien sind bereits jetzt ausverkauft. Derzeit bekommt man lediglich das Wochenend-Ticket für 241,50 Euro (zuzüglich Gebühren), Glückliche konnten sich das Festival-Ticket bereits zu Preisen von 181,50 Euro bis 221,50 Euro sichern.

05.06.2026 bis 07.06.2026: Rock am Ring, Nürburgring

05.06.2026 bis 07.06.2026: Rock im Park, Nürnberg

Anzeige

Der Termin für das Festival im nächsten Jahr steht auch schon fest. Rock am Ring 2026 steigt vom 5. Juni bis 7. Juni. Parallel wird es 2026 auch wieder das Rock-im-Park-Festival geben. Neben den Festival-Tickets benötigen Fans wieder ein Camping-Ticket für das Festival-Wochenende. Es wird verschiedene Varianten sowie Kombinationen mit Parkausweis geben. Eine Übersicht der verschiedenen Camps gibt es hier. Das waren die bisherigen Preisstufen:

181,50 Euro (vergriffen)

201,50 Euro (vergriffen)

221,50 Euro (vergriffen)

241,50 Euro (verfügbar)

Anzeige

Welche Bands kommen zu Rock am Ring 2026?

Der erste Headliner für 2026 steht fest. So werden Linkin Park im nächsten Jahr zum sechsten Mal auf der Rock-am-Ring-Bühne stehen:

Linkin Park haben für den kommenden Sommer noch weitere Termine in Deutschland angekündigt.

Anzeige

Weitere Bands sind noch nicht bekannt. Im letzten Jahr mussten Festival-Freunde bis Ende August warten, als die erste große Bandwelle bekannt gegeben wurde. 2026 geht das Festival in sein 41. Jahr. Es werden wieder rund 90.000 Fans über die Tage erwartet. 2025 wurden ausschließlich Acts von der Utopia-Stage bei Bild.de im Live-Stream übertragen. Kurz nach dem Festival stehen keine Konzerte nachträglich zum Abruf bereit. Einige Bands wie Spiritbox haben aber ihre Auftritte bei YouTube online gestellt (Spritibox bei Rock am Ring ansehen). Zudem findet man in dem Videoportal Mitschnitte weiterer Übertragungen von Korn, Kontra K und Co., die jedoch nicht von offizieller Seite aus hochgeladen wurden.