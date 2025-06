Harte Hunde für arme Hunde: Metal-Band zeigt Tierliebe mit neuem Song

Mit „Blood Upon The Ashes“ enthüllen Killswitch Engage einen bisher unveröffentlichten Song aus den Sessions ihres Albums „This Consequence“.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Neuer Song von Killswitch Engage: Ein Aufruf zur Hilfe für Tiere in Not

Die Metalcore-Veteranen spenden den Track für die Charity-Compilation „The Dogs of Hope“, deren Erlöse dem Randolph County Animal Shelter in Alabama zugutekommen. Die privat geführte Einrichtung kämpft ohne öffentliche Unterstützung um ihr Überleben. Nun springt die Metal-Szene ein.

Was Bassist Mike D'Antonio als „den Song, der entglitten ist“bezeichnet, bekommt nun eine zweite Chance. „Blood Upon The Ashes“ schaffte es zwar nicht auf das reguläre Album (bei Amazon ansehen), überzeugt aber mit der für Killswitch Engage typischen Mischung aus harten Riffs und emotionalen Melodien. Sänger Jesse Leach verarbeitet in den Lyrics Themen wie Kampf, Opfer und Erlösung. „Der Song ist von echten menschlichen Erfahrungen inspiriert“, erklärt der Frontmann die Entstehung des Tracks. Den Song könnt ihr hier anhören:

Anzeige

Aufruf zur Hilfe für Tiere in Not

Die Veröffentlichung auf der „Dogs of Hope“-Compilation zeigt das soziale Engagement der Band. Das Randolph County Animal Shelter in Alabama kämpft als private Einrichtung täglich um seine Existenz. Ohne staatliche Förderung ist das Tierheim auf Spenden angewiesen. Die Compilation soll nicht nur Geld sammeln, sondern auch die prekäre Situation vieler ländlicher Tierheime ins Bewusstsein rücken. Neben KSE sind dort unter anderem Hardcore-Legenden wie Walter Schreifels und Snapcase zu hören. „The Dogs of Hope“ erscheint am 8. August, das Killswitch-Engage-Lied ist der erste Vorgeschmack. Digitale Vorbestellungen sind bei Bandcamp möglich, die LP bekommt ihr unter anderem bei Coretex.

Killswitch Engage ist eine bekannte Metal-Band, die seit den frühen 2000er Jahren aktiv ist und für ihren melodischen Metalcore-Stil bekannt ist.

Der Song „My Curse“ gehört zu den bekanntesten Tracks der Band und war ein Track bei Guitar Hero III: Legends of Rock .

gehört zu den bekanntesten Tracks der Band und war ein Track bei . „ The End of Heartache “ lief im Abspann von Resident Evil: Apocalypse aus dem Jahr 2004.

“ lief im Abspann von Resident Evil: Apocalypse aus dem Jahr 2004. Die Compilation „The Dogs of Hope“ wurde ins Leben gerufen, um auf die Notwendigkeit von Unterstützung für Tierheime aufmerksam zu machen, insbesondere in ländlichen Gebieten.

Die Band hat in der Vergangenheit bereits ähnliche Projekte unterstützt, was ihr Engagement für soziale und tierfreundliche Anliegen zeigt

Anzeige

Im Herbst sind Jesse Leach und Co. auch auf deutschen Bühnen zu sehen. Tickets für die Killswitch-Engage-Konzerte in Köln, Leipzig, Berlin und anderen Städten gibt es noch bei Eventim. Fit For An Autopsy, Employed To Serve und Decapitated sind als Supports dabei. Die Termine:

20.11.2025: Köln, Palladium

21.11.2025: Ludwigsburg, MHP Arena

22.11.2025: Berlin, Columbiahalle

25.11.2025: Leipzig, Haus Auensee

27.11.2025: Hamburg, Sporthalle

Quelle: Revolvermag

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.