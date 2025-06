7 Songs, die wir ohne Horror- und Sci-Fi-Filme nicht hätten

2 / 9

Der Song wurde 1969 auf dem Album „Deep Purple“ veröffentlicht und entstand unter dem Einfluss von Roman Polańskis Film „Rosemaries Baby.“ Während einer US-Tournee sahen sie den Film und ließen die Eindrücke in dieses bluesige Rockstück einfließen.

Die Textzeile „Why didn’t Rosemary ever take the pill?“ greift das zentrale Thema des Films auf. Auch wenn das Lied keinen Platz in den Charts erreichte, bleibt es ein spannendes Beispiel für die Verknüpfung von Film und Musik.