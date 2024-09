Dua Lipa Tour 2025: Tickets und Konzerte in Deutschland

Noch gibt es Tickets für die Dua Lipa Tour 2025, die auch durch Deutschland führt. Wo ihr die letzten Karten für die Shows ergattern könnt und wo die Sängerin auftritt, erfahrt ihr hier.

Dua Lipa Tour 2025: Tickets fast ausverkauft

Um früher als alle anderen an die Tickets für die Konzerte zu kommen, konntet ihr euch auf der offiziellen Webseite von Dua Lipa für den Presale anmelden. Das ging bis zum 16. September um 20 Uhr. Den Code für den Vorverkauf solltet ihr dann automatisch per E-Mail erhalten haben.

Alternativ konntet ihr als Inhaber eines RTL+-Abos am 18. September um 10 Uhr Tickets für die Deutschlandkonzerte kaufen. Das Gleiche galt für Kunden der Deutschen Telekom. Der offizielle Ticketmaster Presale begann einen Tag später, am 19. September, um 10 Uhr. Der generelle Verkauf der Tickets für Dua Lipa startete am 20. September.

Allerdings sind stand 24. September 2024 nur noch wenige Tickets verfügbar. Die Ticketpreise für München variieren basierend auf der Position in der Arena von 70 bis 262 Euro. In Hamburg ist das Kontingent an Tickets wesentlich begrenzter – hier gibt es zu diesem Zeitpunkt nur noch Tickets in einer Preisspanne von 230 bis 399 Euro.

„Radical Optimism Tour“ mit vier Terminen in Deutschland

Die Albanisch-Britische Sängerin hat auf ihrem Instagram-Account ihre „Radical Optimism Tour“ für 2025 angekündigt. Die Tour startet am 20. März in Australien und Neuseeland, bevor sie zuerst nach Spanien und Frankreich kommt und dann viermal in Deutschland hält.



Die Tournee streckt sich zudem über viele andere europäischen Städte, bevor sie weiter nach Nordamerika zieht und Mitte Oktober in Seattle endet.

Die Konzerte hierzulande finden in Hamburg in der Barclays Arena und in der Olympiahalle in München an jeweils aufeinanderfolgenden Tagen statt:

19. Mai 2025: Hamburg, Barclays Arena

20. Mai 2025: Hamburg, Barclays Arena

31. Mai 2025: München, Olympiahalle

01. Juni 2025: München, Olympiahalle

