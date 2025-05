Rammstein: Tour 2025 und neues Album? Das steckt wirklich dahinter

Rammstein waren 2024 auf Tour. Fans der Band könnten am liebsten gleich morgen zum nächsten Konzert gehen. Wie sieht es mit neuen Live-Terminen aus? Kommen Rammstein 2025 auf Tour?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Neue Tour für 2025 angekündigt? Update vom 16. Mai 2025: Vor allem bei Facebook kursieren derzeit „News“-Meldungen, nach denen Rammstein in Kürze eine neue Tour für 2025 ankündigen werden und der Ticket-Vorverkauf in Kürze starten soll. Entsprechende Berichte werden überwiegend in Rammstein-Fangruppen bei Facebook und anderen sozialen Plattformen geteilt. Das sind aber Fake-News. Findet ihr solche Beiträge, ignoriert sie. Die Berichte stammen aus Hobby-Projekten oder dubiosen Quellen, die Nutzer lediglich für Werbeeinnahmen auf ihre Seiten holen wollen. Teilweise landen interessierte Rammstein-Fans nicht auf den gewünschten Berichten, sondern müssen irgendwelche Apps herunterladen, mit denen man die angeblichen Ankündigungen lesen können soll. Ähnliche Fake-Artikel gibt es auch unter anderem auch zu angeblichen Eminem-Konzerten. So sehen die Fake-News zu Rammstein-Konzerten 2025 bei Facebook aus. (© Screenshot GIGA) Dabei handelt es sich aber um schädliche Anwendungen, die Werbung oder Viren auf das Gerät bringen beziehungsweise Daten stehlen wollen. Es gibt derzeit weder offizielle Pläne für eine neue Tour, noch für Songs oder gar ein Album. Lest ihr also etwas von „Feuer und Eis“, das Rammstein veröffentlichen sollen, handelt es sich dabei nicht um einen neuen Song. Es gibt lediglich einen offiziellen Rammstein-Vodka mit dem Namen „Feuer und Wasser“ (im Rammstein-Shop ansehen).

Keine offiziellen Tour-Termine bekannt

Den bislang letzten Auftritt einer langen Konzertreise gab es am 31. Juli 2024 in Gelsenkirchen. Neue Live-Termine sind für 2025 nicht angekündigt. Es gibt derzeit keinerlei Anzeichen dafür, dass Rammstein wieder auf Tour gehen könnten. Fans der Band können aber den Sänger Till Lindemann bei seinem Solo-Projekt live sehen. Am Mittwoch, den 29. Oktober 2025, findet der erste Termin der „Meine Welt“-Tour statt. Bei MyTicket gibt es noch Restkarten.

Anzeige

Was ist mit einer Rammstein-Tour 2025?

Die letzte Tour von Rammstein dauerte ganze 5 Jahre. Dabei wurden über 130 Konzerte gespielt. Dass in absehbarer Zeit neue Live-Termine dazukommen, ist eher unwahrscheinlich. Darauf deuteten mehrere Anzeichen hin. Gitarrist Paul Landers soll bereits im Vorfeld eines Gelsenkirchen-Termins mit Fans gesprochen haben. Demnach soll es zumindest für die nächsten beiden Jahre keine Rammstein-Konzerte geben, sprich, in den Jahren 2025 und 2026. Wie es danach weitergehen soll, wird offengelassen (Quelle: Metal Hammer).

Anzeige

Weiterhin soll Landers versprochen haben, dass der Song „Ramm4“ endlich als Single erscheinen soll. Bislang ist das Lied lediglich auf Live-Konzerten gespielt worden, bei Streaming-Diensten wie Spotify findet man das Lied nicht. Eine Rammstein-Dokumentation soll ebenfalls erscheinen. Auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Band gibt es den Live-Mitschnitt zum Song:

Setlist von Rammstein in Frankfurt 2024

Rammstein hat zahlreiche Konzerte auf ihrer Tour 2024 in Deutschland und Europa gespielt. Wer überprüfen möchte, welche Songs man mangels Ticket verpasst hat, kann sich hier die Setlist vom Rammstein-Konzert in Frankfurt vom 12. Juli 2024 anschauen:

Ramm 4 Links 2-3-4 Keine Lust Sehnsucht Asche zu Asche Mein Herz brennt Puppe Wiener Blut Zeit Deutschland (Remix) Deutschland Radio Mein Teil Du hast Sonne Zugaben: Engel (Piano-Version mit Abélard) Ausländer Du riechst so gut Pussy Ich will Rammstein Adieu Sonne (Piano-Version) Haifisch (Haiswing Remix) Lügen (Instrumental)

Die Setlist wurde in dieser Form auch auf den anderen Konzerten der abgelaufenen Tour gespielt.

Haben sich Rammstein aufgelöst?

Vor allem nach den Anschuldigungen gegen Till Lindemann gab es immer wieder Gerüchte, nach denen Rammstein zukünftig getrennte Wege gehen sollen. In einem Instagram-Beitrag nach dem letzten Auftritt 2024 ging die Band unter anderem darauf ein. Abgeschlossen wurde der Post aber mit den Worten, dass Rammstein noch lange nicht am Ende angelangt sei. Fans dürfen also auf ein Wiedersehen hoffen.

Anzeige

„Diese gewaltige Stadiontour mit dieser großartigen Show und dieser außergewöhnlichen Bühne ist nun nach 135 Konzerten in 5 Jahren mit 6 Millionen Fans am Ende angelangt. Rammstein ist es nicht. Wir sind es nicht. Ihr seid es nicht. Der Weg geht weiter …Adieu, Goodbye, AUF WIEDERSEHEN!!!“ Rammstein bei Instagram

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.