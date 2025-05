Für knapp 1.000 € bei Lidl: So kommt ihr doch noch aufs ausverkaufte Wacken 2025

Wacken ist längst ausverkauft – aber Lidl Reisen hat noch ein Ass im Ärmel. Ab 970 Euro pro Person bietet der Discounter über seinen Partner Travelcircus ein exklusives Komplettpaket für das legendäre Wacken Open Air 2025 an: offizielles 4-Tages-Ticket, 5 Hotelübernachtungen mit Frühstück und Shuttle-Service zum Festivalgelände inklusive. Kein Zelt, kein Schlamm – dafür echter Metal und ein bequemes Bett.

Schon seit Monaten sind die Tickets fürs diesjährige Wacken weg. 333 Euro kostete eine Karte für das große Open-Air-Festival. Wer noch Teil des Spektakels sein möchte, aber keine Lust hat, mit Zehntausend anderen Leuten tagelang bei Wind und Wetter auf dem Festivalgelände zu campen, wird aktuell bei Lidl Reisen fündig. Über Travelcircus verkauft der Discounter Premium-Tickets ab 970 Euro pro Person (bei Lidl Reisen anschauen), mit denen ihr das Festival so komfortabel wie sonst keiner genießen könnt. Das Angebot gilt aber nur noch bis zum 19. Mai 2025 um 8:00 Uhr

Für wen lohnt sich das Lidl-Wacken-Paket?

Komfortorientierte Metal-Fans : Wer sich zwar auf die Moshpits freut, aber keine Lust auf Schlafsack und Dixiklo hat, bekommt hier das Beste aus beiden Welten: Heavy Metal und heißes Hotelwasser.

Spätentschlossene ohne Ticket : Das Festival ist seit Monaten ausverkauft – dieses Paket ist eine der letzten offiziellen Möglichkeiten, noch dabei zu sein, ohne auf fragwürdige Zweitbörsen angewiesen zu sein.

Weniger geeignet ist das Angebot für erfahrene Festivalgänger mit Zeltausrüstung, die nur das reine Ticket brauchen – der Komfortaufschlag macht das Lidl-Angebot eher zur Premium-Option.

Das steckt im Wacken-Paket von Lidl Reisen

🎫 4-Tages-Festivalpass für das W:O:A 2025 (30. Juli – 2. August 2025)

🛏️ 5 Übernachtungen im Premium-Hotel eurer Wahl

🍳 Tägliches Frühstück direkt im Hotel

🚌 Shuttlebus-Service zum Festival und zurück an allen vier Festivaltagen

Das Ticket fürs Wacken-Festival kriegt ihr in Form eines E-Tickets per E-Mail spätestens 7 Tage vor Anreise zugestellt. Die Abfahrtszeiten des Shuttle-Bus-Service wird kurz vor dem Start des Festivals veröffentlicht. So könnt ihr eure Festival-Tage vorab planen.

Das Wacken Open Air 2025 ist nicht einfach ein Festival – es ist Kult. Auf insgesamt acht Bühnen feiern Metal-Fans aus aller Welt Bands, Bier und Gemeinschaft. Bestätigte Acts sind unter anderem:

Guns N’ Roses

Papa Roach

Gojira

Machine Head

Saltatio Mortis

Within Temptation

Apocalyptica

Saxon

Dimmu Borgir

Michael Schenker

Dazu kommen etliche weitere Bands, ein umfangreiches Rahmenprogramm und eine Atmosphäre, die es sonst nirgends gibt.

In den Abendstunden packen die Bands die großen Effekt-Geschütze auf den Bühnen aus. (© WOA Festival GmbH)

Warum sich das Angebot lohnen kann

Für 970 Euro gibt’s hier nicht nur ein ausverkauftes Ticket (ursprünglich 333 Euro), sondern ein Rundum-sorglos-Erlebnis: kein Herumschleppen von Camping-Kram, kein Parkplatzstress, keine nassen Zelte – dafür warme Dusche, Frühstück und entspannte An- und Abreise.

Das Lidl-Angebot zum Wacken Open Air 2025 ist keine Low-Budget-Lösung, sondern ein Premium-Zugang zu einem der härtesten Festivals der Welt (bei Travelcircus anschauen). Wer bereit ist, knapp 1.000 € zu investieren, erhält nicht nur Zugang zu allen Konzerten, sondern auch Hotelkomfort, Frühstück und entspannte Transfers. Und das bei einem Line-up, das Metal-Herzen höherschlagen lässt.

