ONE OK ROCK: Detox European Tour 2025 – alle Infos zu Terminen und Tickets

Die japanische Rockband ONE OK ROCK kommt 2025 mit einer neuen Tour nach Deutschland. Seit fast 20 Jahren begeistern sie Fans weltweit mit ihrer explosiven Mischung aus Rock, Post-Hardcore und Pop. Energiegeladene Shows und unvergessliche Momente sind garantiert! Alle Infos zu Terminen, Locations und Tickets findet ihr hier.

Vier Termine in Deutschland

Passend zu dem Release ihrer neusten Platte „DETOX“ geht Japans ONE OK ROCK auch 2025 auf Tour. Mit dabei – Deutschland, und diesmal sogar mit vier Terminen. Zwar sind einige Kartenkategorien schon ausverkauft, dennoch könnt ihr noch sogar Stehplätze abgreifen, wenn ihr schnell genug seid. Das sind die deutschen Tourdates für ONE OK ROCK:

Der Support-Act ist die Band Paledusk, die mit einer Mischung aus x und y euch zweifelsohne hervorragend auf das explosive Konzert von ONE OK ROCK einstimmen wird.

Wollt ihr ein wenig mehr ausgeben, dann könnt ihr je nach Veranstaltungsort auch noch VIP-Packages abgreifen und so euer Konzerterlebnis nochmal upgraden. Einen Premiumplatz in der Lanxess-Arena bekommt ihr ab 81,50€, und den besten Blick auf die Bühne bekommt ihr in Hamburgs Barclays-Arena mit dem Premium-Ticket.

Geheimtipp: Ihr kommt mit dem Auto und ärgert euch jedes Mal über die Parksituation? Bei vielen Veranstaltern könnt ihr vorab Parktickets erwerben und euch so je nachdem sogar die Wartezeit zum Einlass sparen! Schaut gerne in der Laxness-Arena oder Barclays-Arena nach, ob solche Parktickets noch verfügbar sind.

Wenn ihr Tickets kauft, solltet ihr auf vertrauenswürdige Plattformen wie Eventim zurückgreifen und dank der fanSALE müsst ihr auch nicht mehr das Risiko von Kleinanzeigen-Ticketjagd eingehen. Klickt euch gerne durch unsere Guides rund um Eventim und vergewissert euch, dass einem angenehmen Konzertbesuch nichts im Wege steht:

ONE OK ROCK: Heavy J-Rock mit Geschichte

Die japanische Band ONE OK ROCK ist bekannt für ihre energetische Mischung aus verschiedenen Musikstilen, darunter Rock, Alternative Rock und Emo. Sie haben sich durch ihre kraftvollen Live-Auftritte international und vor allem in der Anime-Szene einen Namen gemacht. Die Band hat eine breite Fangemeinde in Japan und auch weltweit, wobei sie oft auf großen internationalen Musikfestivals und Touren auftritt.

Ihre Musik zeichnet sich durch eingängige Melodien, tiefgründige Texte und die charismatische Bühnenpräsenz des Leadsängers Taka aus. ONE OK ROCK hat auch für mehrere Anime-Serien und Filme Titellieder beigesteuert, was ihre Popularität weiter gesteigert hat, zum Beispiel für Black Rock Shooter oder für die Live-Verfilmung von Rurouni Kenshin.

