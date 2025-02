Eventim Fanbonus: Anmeldung, Einlösung & wie viel hat man gesammelt?

Will man Tickets online kaufen, kommt man bei vielen Events nicht an Eventim vorbei. Mit dem „Fanbonus“-Programm kann man beim Ticket-Kauf über den Anbieter sparen. Wie wird der Bonus berechnet und wie kann man ihn einlösen?

Für den Eventim Fanbonus anmelden

Der Fanbonus steht allen Nutzern zur Verfügung, die ein Eventim-Kundenkonto haben. Für eine Teilnahme muss man sich vorab anmelden. Das geht hier. Für die Anmeldung fallen keine Kosten an. Die Preise für die Tickets bleiben gleich und es gibt keine versteckten Nachteile. Beim Fanbonus handelt es sich um ein Treueprogramm ähnlich wie Payback oder Rewe Bonus.

Was bringt der „Fanbonus“?

Für jeden Ticket-Kauf über Eventim.de bekommt man 3 Prozent des Kaufpreises auf sein Bonus-Konto gutgeschrieben.

des Kaufpreises auf sein Bonus-Konto gutgeschrieben. Der Bonus wird über das Jahr hinweg gesammelt.

Im Januar des Folgejahres bekommt man dann einen Gutschein-Code über den entsprechenden Wert.

über den entsprechenden Wert. Kauf man also innerhalb eines Jahres für 100 Euro Tickets bei Eventim, bekommt man einen Gutschein-Code im Wert von 3 Euro für nächste Ticket-Buchungen.

Maximal kann pro Kalenderjahr ein Bonus in Höhe von 100 Euro gesammelt werden. Es werden also maximal Ausgaben für Tickets in Höhe von 3.333 Euro berücksichtigt.

gesammelt werden. Es werden also maximal Ausgaben für Tickets in Höhe von 3.333 Euro berücksichtigt. Der Gutschein ist 9 Monate lang nach der Zusendung gültig. Das genaue Verfallsdatum erfahrt ihr in der E-Mail mit dem Gutschein.

nach der Zusendung gültig. Das genaue Verfallsdatum erfahrt ihr in der E-Mail mit dem Gutschein. Der Gutschein wird wie andere Gutscheine im Bestellprozess eingelöst. Bei jeder Ticket-Bestellung kann maximal ein Fanbonus-Code verwendet werden und ist nicht mit anderen Rabattaktionen gleichzeitig nutzbar. Die Nutzung ist nur online möglich.

Bargeld kann man sich dafür nicht auszahlen lassen.

Storniert man die Ticket-Buchung, verfällt das eingesetzte Bonus-Guthaben.

Der Code kann nur mit dem Account eingesetzt werden, für den er vorgesehen ist. Man kann also keine Fanbonus-Gutscheine an Freunde weitergeben.

Welche Vorteile gibt es noch?

Neben der Möglichkeit, den Gutschein zu erhalten, sollen Fanbonus-Mitglieder auch Zugang zu einem eigenen Telefon- und E-Mail-Support erhalten. Die Anmeldung ist hier möglich. Lest dafür zunächst die AGB, akzeptiert sie mit dem Haken und drückt dann auf „Jetzt registrieren“. Die Anmeldung wird per E-Mail bestätigt.

Fanbonus: Gesammeltes Guthaben einsehen

Nach der Anmeldung findet ihr den Menüpunkt „Fanbonus“ in den Kontoeinstellungen bei Eventim (zum Menü). Dort könnt ihr euren Status und die gesammelten Punkte sehen. Den Gutschein bekommt ihr im nächsten Kalenderjahr per E-Mail zugeschickt. Falls ihr doch nicht mehr teilnehmen wollt, könnt ihr euch in den Einstellungen auch wieder vom Fanbonus-Programm abmelden.

Wer sich noch mehr an den Ticket-Shop binden will, bekommt mit der Eventimcard die Gelegenheit dazu. Dabei handelt es sich um eine Kreditkarte mit einigen Features für Event-Fans, darunter versandkostenfreie Lieferungen bei Eventim und VIP-Eingänge bei bestimmten Locations.

