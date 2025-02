Was macht Ozzy Osbourne? Gibt es noch eine Tour oder ein Album 2025?

Ozzy Osbourne gehört zu den größten Legenden, die die Metal-Geschichte hervorgebracht hat. Eigentlich sollte der ehemalige Black-Sabbath-Frontmann 2023 auf Tour gehen und in Deutschland unter anderem in Berlin, München und Hamburg auftreten. Die Tour wurde jedoch ersatzlos abgesagt. Wird es noch einmal Live-Termine von Ozzy geben?

Ursprünglich waren die abgesagten Auftritte bereits für 2019 geplant. Zunächst war eine Grippeerkrankung, danach Corona dafür verantwortlich, dass die Konzerte verschoben wurden. 2023 sorgte die Gesundheit von Ozzy dafür, dass alle „No More Tours 2“-Konzerte abgesagt wurden. Die Chancen, Ozzy Osbourne noch einmal live zu sehen, sind mittlerweile sehr klein.

Neues Album und Tour 2025?

Immerhin ein Live-Comeback ist schon mal sicher. Für den 5. Juli 2025 wurde die Reunion von Black Sabbath angekündigt. Dabei werden die Ur-Väter des Heavy Metals in der Originalbesetzung mit Ozzy Osbourne live spielen. Es soll aber ein einmaliger Auftritt in der Heimat Birmingham bleiben. Sharon Osbourne, die Ehefrau von Ozzy, gibt aber an, dass es die endgültig letzte Live-Show des 76-Jährigen sein wird (Quelle: BBC):

Ihm geht es großartig. Ihm geht es wirklich großartig. Er ist sehr aufgeregt über die finale Show und darüber, mit seinen Jungs und allen Freunden noch einmal zusammenzukommen. Es ist für jeden spannend. Ozzy hatte keine Chance, sich von seinen Freunden und Fans zu verabschieden und er glaubt, es gab noch keinen Schlusspunkt. Das ist sein Schlusspunkt. Sharon Osbourne, die Ehefrau von Ozzy

Eine Solo-Tour von Ozzy Osbourne ist demnach ausgeschlossen. Tickets für die Black-Sabbath-Reunion in Großbritannien gibt es ab Freitag, den 14. Februar, bei Livenation (hier ansehen).

Wie geht es Ozzy Osbourne?

In einem Metal-Hammer-Interview Ende 2023 meldete sich die Rock-Legende zu Wort. Dort gibt er ein Gesundheits-Update und meint, dass er zwar noch nicht richtig laufen kann, seine Operation an der Wirbelsäule aber super verlaufen ist. Es soll der vorerst letzte medizinische Großeingriff gewesen sein. Ozzy gibt zudem an, dass er an einem neuen Album arbeitet. Zwar befindet er sich noch in einer frühen Phase, die Aufnahmen sollen aber bereits Anfang nächsten Jahres starten. Für die neue Platte will er wie schon wie bei den beiden Vorgängern „Ordinary Man“ (2020) und „Patient Number“ mit Andrew Ward zusammenarbeiten. Wann genau das Album erscheinen soll, steht noch nicht fest.

In einem Interview mit „The Sun“ gibt Sharon ein Update zur Gesundheit ihres Mannes. Demnach bestätigt sie dort, dass er sich sehr freut, im Sommer zurück auf die Bühne zu kommen. Gleichzeitig beschreibt sie aber, wie sehr Osbourne von der Parkinson-Krankheit mitgenommen wird. Inzwischen seien mehrere Körperteile befallen, darunter auch seine Beine. Für die Live-Show in Birmingham sollten sich Fans also darauf einstellen, dass Ozzy Osbourne das eine oder andere Mal auf einem Stuhl Platz nehmen wird. Seine Stimme soll laut Sharon aber „so gut wie eh und je“ sein.

Der „Prince of Darkness“ musste sich nach einem Quad-Unfall 2003 sowie einem Sturz vor vier Jahren mehreren Operationen unterziehen. Zudem soll er an Parkinson leiden. Sein Gesundheitszustand ließe demnach keine langen Reisen und 90-minütigen Auftritte bei Konzerten mehr zu.

Auch wenn Osbourne in den letzten Jahren gesundheitsbedingt viele Live-Auftritte absagen musste, beruhigte er seine Fans. In einem Radio-Interview gibt er an, dass er nicht im Sterben liegt und man sich keine Sorgen um seinen Gesundheitszustand machen muss (Quelle: Metal Hammer). 2022 war er noch vereinzelt bei Auftritten mit dem ehemaligen Black-Sabbath-Mitglied Tony Iommi live zu sehen wie hier beim Abschluss der „Commonwealth Games“:

Im September 2022 erschien mit „Patient Number 9“ das letzte Studioalbum der Metal-Legende. Im Februar 2023 gab der Gitarrenhexer Steve Vai zudem an, Material zu einem bislang unveröffentlichten Album mit Ozzy Osbourne zu besitzen. Die Aufnahmen sollen bereits aus dem Jahr 1995 stammen. Es soll sich aber lediglich um rohe Demo-Fassungen handeln, die nicht für einen Release taugen (Quelle: Rockhard.de).

