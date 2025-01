Sido Konzerte 2025: Tickets für seine Tour im Vorverkauf

Sido ist schon so lange im Geschäft, dass ihn nicht nur Rapfans kennen. Er gehört im Business zwar eher zum alten Eisen, aber das hält ihn nicht davon, ab weiterhin auf Tour zu gehen. Hier erfahrt ihr, wo ihr Tickets bekommt und in welchen Städten Sido auftritt.

Sido, der gebürtig Paul Würdig heißt, geht in 2025 sogar zweimal auf Tour. Insgesamt gibt der Rapper 40 Konzerte, die sich auf zwei unterschiedliche Tourneen aufteilen.

Tickets für die 25 Jahre Jubiläumstour

Im Sommer startet Sido mit seiner ersten Tour, genauer gesagt am 4. Juli 2025 in Erfurt. Im Zuge seiner „25 Jahre Sido - Die Jubiläumstour“ gibt der Rapper 25 Konzerte, die sich auf 19 Städte aufteilen.



Sein Heimspiel in Berlin gibt er dabei gleich dreimal im Juli 2025. Tickets könnt ihr entweder bei Eventim oder auf der offiziellen Ticketseite von Sido selbst kaufen. Der Vollständigkeit halber listen wir euch ganz unten alle Austragungsorte auf.

Da es sich um eine Jubiläumstour handelt, könnt ihr euch sehr wahrscheinlich auf eine Mischung aus alten Klassikern und neuen Songs freuen.

Tickets für die Weihnachtsshows von Sido

Seine „25 Jahre Sido - Die Jubiläumstour“ endet am 17. August 2025. Nach einer kleinen Pause legt der Berliner jedoch im Dezember direkt mit seiner bekannten und berüchtigten „Sidos Weihnachtsshow“ nach. Alle 15 Weihnachtskonzerte finden in Berlin in der Columbiahalle statt. Seit 2015, als die zum ersten Mal die Weihnachtsshows stattfanden, sind sie zur Tradition geworden.



Die Konzerte starten am 6. Dezember und enden am 22. Dezember 2025. Tickets hierfür könnt ihr auf Eventim erwerben. Der Vollständigkeit halber listen wir unten euch auch alle Daten der Weihnachtsshows auf.



Aber was macht die Weihnachtsshows so besonders? In den Weihnachtskonzerten kombiniert Sido die festliche Stimmung der Weihnachtszeit mit seiner eigenen Musik. Hierbei erreicht die Show eine Fusion aus Besinnlichkeit und der Hip-Hop-Kultur.



Hierbei spielt er nicht nur seine bekannten Hits, sondern bietet auch oft weihnachtlich angehauchte Performances. So verbindet er beispielsweise traditionelle Weihnachtsmusik mit modernen Beats.



Zudem lädt Sido auch des Öfteren prominente Gäste und Musiker ein, die die jeweilige Show bereichern und für eine zusätzliche Überraschung sorgen. Außerdem sind die Weihnachtskonzerte häufig interaktiver gestaltet, als seine anderen Konzerte. Bei ihnen wird das Publikum öfters aktiv mit eingebunden.

Alle Konzerte der 25 Jahre Jubiläumstour im Überblick

Die insgesamt 25 Konzerte finden an folgenden Daten und in folgenden Städten statt:

4. Juli 2025 - Erfurt

5. Juli 2025 - Schweinfurt

6. Juli 2025 - Neu-Ulm

8. Juli 2025 - Graz (Österreich)

9. Juli 2025 - Graz (Österreich)

11. Juli 2025 - Berlin

12. Juli 2025 - Berlin

18. Juli 2025 - Berlin

19. Juli 2025 - Dresden

20. Juli 2025 - Bremen

25. Juli 2025 - St. Goarshausen

26. Juli 2025 - Tüssling

27. Juli 2025 - Ludwigsburg

28. Juli 2025 - Ludwigsburg

30. Juli 2025 - Köln

31. Juli 2025 - Köln

1. August 2025 - Frankfurt am Main

2. August 2025 - Hamburg

3. August 2025 - Magdeburg

7. August 2025 - Dortmund

8. August 2025 - Dortmund

9. August 2025 - Rostock

10. August 2025 - Chemnitz

16. August 2025 - Hannover

17. August 2025 - Kassel

Alle Weihnachtsshows im Überblick

Alle 15 Weihnachtskonzerte finden in der Columbiahalle in Berlin statt. Die Termine der Weihnachtsshows sind folgende:

6. Dezember 2025

7. Dezember 2025

8. Dezember 2025

9. Dezember 2025

10. Dezember 2025

12. Dezember 2025

13. Dezember 2025

14. Dezember 2025

15. Dezember 2025

16. Dezember 2025

18. Dezember 2025

19. Dezember 2025

20. Dezember 2025

21. Dezember 2025

22. Dezember 2025

