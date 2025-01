Gracie Abrams Tour 2025: Tickets für ihre Deutschland-Konzerte

Gracie Abrams ist mit ihrem letzten Album "The Secret of Us" nicht nur in den USA erfolgreich. Auch international ist die Sängerin spätestens seit ihrem letzten Projekt auch übersee bekannt. Hier erfahrt ihr, wie und wo ihr Tickets für ihre Deutschland-Konzerte bekommt.

Tickets für die "The Secret of Us"-Tour

Der Name ihres letzten Albums ist zugleich auch der Titel ihrer Tour. In vielen europäischen Ländern stieg ihr neustes Projekt in die Top 10 ein. In England landete es sogar auf Platz 1 und in den USA auf Platz 2 der Billboard Charts.

Im Februar kommt die 25-jährige Sängerin aus Kalifornien für insgesamt 4 Konzerte nach Deutschland. Tickets könnt ihr bei Eventim oder Ticketmaster erwerben.

Wichtiger Hinweis: Einige Locations sind bereits ausverkauft. Eine Alternative, um an Karten zu kommen, bietet Ticketswap. Dabei handelt es sich um eine Plattform, auf der Fans ihre Karten sicher weiterverkaufen oder kaufen können.

Der Vollständigkeit halber listen wir euch die Termine für alle Deutschland-Konzerte auf und schreiben in Klammern die Location, in der die Show stattfindet:

15. Februar 2025 in Stuttargt (Porsche-Arena)

19. Februar 2025 in Hamburg (Sporthalle Hamburg)

21. Februar 2025 in Düsseldorf (Mitsubishi Electric Halle)

22. Februar 2025 in Berlin (Velodrom)

Taylor Swift ist ebenfalls Fan von Gracie Abrams

2022 erschien Gracie Abrams erste EP mit dem Titel "minor", daraufhin ging sie im selben Jahr als Support für Olivia Rodrigo auf Tournee. Durch ihre Musik hat sie nicht nur zahlreiche Fans überall auf der Welt gewonnen, sondern konnte auch namhafte Größen wie Taylor Swift als Fan gewinnen.



2023 war Gracie Abrams im Vorprogramm der "New Eras Tour" von Taylor Swift. Spätestens seit dem ist die Sängerin nicht mehr aus der aktuellen Musik wegzudenken. Vor allem junge Hörer lieben ihre melancholische Musik und tiefgründigen Texte.