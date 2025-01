Sabrina Carpenter Tour 2025: Sind Konzerte in Deutschland geplant?

Sabrina Carpenter kann mit ihrem letzten Album "Short n' Sweet" nicht nur in den USA einen Erfolg feiern. Darum ist es nicht verwunderlich, dass Fans auf der ganzen Welt ihre Konzerte besuchen wollen. Im Folgenden erfahrt ihr, wie und wo ihr Tickets für ihr Deutschland-Konzert bekommt.

Tickets für die "Short n' Sweet"-Tour

Der Name ihres letzten Albums ist zugleich auch der Titel ihrer Welttournee. Es ist bereits ihre fünfte Tournee in ihrer Karriere, aber ihre erste Arena-Tour. Ihr Album "Short n' Sweet" hat in sechs Ländern Platin geholt, in den USA und in Kanada sogar Doppel-Platin.

Im Zuge ihrer Welttournee kommt die 25-jährige Sängerin aus Pennsylvania für ein einziges Konzert nach Deutschland. Am 19. März 2025 spielt sie in der Uber Arena in Berlin. Tickets könnt ihr bei Eventim oder Ticketmaster erwerben.

Wichtiger Hinweis: Das Konzert in Berlin ist derzeit ausverkauft. Eine Alternative, um an Karten zu kommen, bietet Ticketswap. Dabei handelt es sich um eine Plattform, auf der Fans ihre Karten sicher weiterverkaufen oder kaufen können.

Je nach Region könnten auch andere europäische Locations für euch interessant und näher sein. Unter Umständen ist der Weg zum jeweiligen Austragungsort gar nicht so weit. Folgende Termine und Locations sind für Fans aus Deutschland ebenfalls interessant:

22. März 2025 in Brüssel (ING Arena)

23. März 2025 in Amsterdam (Ziggo Dome)

27. März 2025 in Zürich (Hallenstadion)

Karten für die oben genannten Stationen gibt es bei Ticketmaster oder bei Ticketswap.

Aufstrebende Sängerin im Vorprogramm

Sabrina Carpenter gehört sicherlich für viele Fans zu einer der neuen Pop-Queens. Ihr Debütalbum erschien zwar bereits 2015, allerdings gelang ihr der Durchbruch 2022 mit ihrem Album "Emails I Can't Send".

Ihr Auftritt als Opening Act für Taylor Swifts "The Eras"-Tour hat ihre Popularität sicher weiter gesteigert. Hier gibt es also Ähnlichkeiten zu Gracie Abrams, die übrigens 4 Konzerte im Jahr 2025 in Deutschland spielt.

Für die "Short n' Sweet" hat sich Sabrina Carpenter eine aufstrebende Musikerin ins Vorprogramm geholt. In London sowie Berlin eröffnet die britische Sängerin Rachel Chinouriri den Abend, die im Mai ihr Debütalbum "What a Devastating Turn of Events" veröffentlichte.