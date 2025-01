Queens Of The Stone Age Tour 2025: Tickets für die Konzerte & Termine

QOTSA sind mit einem neuen Album zurück und haben gleich mehrere Stopps in Deutschland eingeplant. Alle Tickets und Termine für die Queens Of The Stone Age Tour 2025 findet ihr hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

„The End is Nero Tour 2025“: Tickets und Termine

Unter dem Namen „The End is Nero“ bringen QOTSA ihr Album „In Times New Roman...“ auf die Bühne – und das ganze viermal in Deutschland. Als Special Guest begleitet die Band So Good die Tour.



Die Deutschlandtermine finden im Sommer 2025 statt:

25. Juli 2025 in München

27. Juli 2025 in Stuttgart

12. August 2025 in Berlin

13. August 2025 in Bonn

Anzeige

Deutsche Kunden von o2 finden die Tickets bereits ab dem 22. Februar 2025 um 10 Uhr. Ab Freitag, den 24. Februar 2025 gibt es dann weitere Tickets exklusiv auf Eventim. Wer bis dahin noch keine Karten erworben hat, kann es zusätzlich ab dem 27. Februar 2025 an allen CTS-VVK-Stellen versuchen. Hier nochmal alle Optionen im Überblick:

22. Februar 2025, 10 Uhr: Vorverkauf exklusiv für alle deutschen o2-Kunden

24. Februar 2025, 10 Uhr: Eventim

27. Februar 2025: An allen CTS-VVK-Stellen

Anzeige

Laut FKP Scorpio soll der Preis der QOTSA-Tickets bei 55 Euro zzgl. Gebühren liegen. Solltet ihr keine Karten mehr bekommen, könnt ihr euer Glück bei TicketSwap probieren.

QOTSA sagten Konzerte wegen Not-OP ab

Josh Homme musste sich 2024 einer Not-Operation unterziehen, weswegen einige Konzerte von Queens Of The Stone Age abgesagt wurden. Die neuen Termine sprechen aber für eine erfolgreiche Genesung des Sängers. Mehr Informationen zu dem Gesundheitszustand des Frontmanns gab es von Seiten der Band jedoch keine.

2025 könnt ihr euch noch auf einige weitere Konzerte freuen, unter anderem diese:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.