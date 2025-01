David Guetta Tour 2025: Tickets ab jetzt im Vorverkauf

David Guetta kommt für ein exklusives Stadion-Konzert nach Deutschland. Tickets für das Konzert des DJ sowie alle Infos zu der Tour findet ihr hier.



Ein einziges exklusives Konzert spielt der Star-DJ in Deutschland. Im Rahmen seiner 2025 Tour spielt David Guetta eine Stadion-Show. Tickets gibt es ab jetzt.

Tickets für das Deutschlandkonzert von David Guetta

Mit nur einer einzigen Show kommt der DJ im Rahmen seiner „THE MONOLITH STADIUM TOUR 2025“ nach Deutschland. Um genau zu sein, reist Guetta dafür am 26. Juli nach Düsseldorf und bespielt euch in der Merkur Spiel Arena.



Tickets für das exklusive Stadion-Konzert ergattert ihr ab Donnerstag, den 30. Januar, um 9 Uhr im Ticketmaster-Presale. Für den Vorverkauf auf Ticketmaster benötigt ihr einen Account auf der Plattform.

Weitere Konzerte von David Guetta 2025

Neben dem Konzert in Düsseldorf, habt ihr die Möglichkeit den französischen DJ in anderen Städten zu erleben – vorausgesetzt ihr seid bereit ein wenig zu reisen. Im Sommer 2025 hat Guetta folgende weitere Termine angekündigt:

21. Juni: Marseille, Frankreich

6. Juli: Santiago de Compostela, Spanien

19. Juli: Paris, Frankreich

Was macht David Guetta 2025?

Die Karriere des französischen DJ hat auch 2024 nicht an Schwung verloren. Regelmäßig ist David Guetta der Headliner verschiedener Festivals der Elektro-Szene – sei es vom Tomorrowland oder dem Ultra Music Festival. Zuletzt in Deutschland war der Franzose beim Lollapalooza in Berlin.



Aber auch neue Musik kommt von dem Produzenten und DJ immer wieder zum Vorschein. Erst im Januar 2025 veröffentlichte Guetta den Track „Forever Young“ mit Alphaville und Ava Max – eine Neuauflage des Hits aus den 80er Jahren.

