Mit PayPal an der Kasse zahlen: Das geht

PayPal ist vor allem dafür gedacht, Zahlungen online abzuwickeln. Ihr könnt euer Konto aber auch nutzen, um mit dem Smartphone an einer Kasse vor Ort im Laden zu bezahlen. Das geht ab dem Sommer 2025 auch direkt und ohne Umwege über einen anderen Dienst.

Mit PayPal im Supermarkt bezahlen bald möglich

PayPal hat eine neue Funktion in der Entwicklung, mit der man eine mobile Wallet einrichten kann. Damit bezahlt man dann per NFC an einem Kassenterminal bei Supermärkten, Tankstellen und mehr. Das wird überall funktionieren, wo Mastercard-Zahlungen akzeptiert werden. Dafür entsperrt man sein Smartphone und hält das Gerät an das Lesegerät an der Kasse. Ein Umweg über Apple Pay, Google Pay und ähnliche Dienste ist dann nicht mehr nötig. Ein Start wurde für den Sommer 2025 angekündigt. Deutschland ist der erste Markt, den PayPal dafür ausgesucht hat. Vor allem für Apple-Nutzer ist die Öffnung für PayPal-Zahlungen spannend, schließlich bekommt man abseits von Apple Pay endlich eine Alternative für mobile Zahlungen.

Mobile Wallet mit PayPal

Für die PayPal-Zahlungen mit dem Smartphone wird lediglich die aktuelle Version der PayPal-App benötigt. Man wird dann auch im Laden die Ratenzahlungen nutzen können. Über „Ratenzahlung To Go“ kann man dann Supermarkteinkäufe mit einer Laufzeit von drei, sechs, zwölf oder 24 Monaten abbezahlen. Dafür muss man sich in der App freischalten lassen. Weiterhin soll es innerhalb der App ein Bonusprogramm ähnlich wie bei Payback geben. Für Einkäufe bei bestimmten Händlern kann man dann Cashback-Aktionen freischalten und Geld nach der Zahlung zurückbekommen. Ein genauer Start-Termin für die mobilen Zahlungen an lokalen Kassen wurde von PayPal noch nicht verkündet.

Mit QR-Code bezahlen

Schon jetzt kann man Zahlungen über das PayPal-Konto vor Ort mit QR-Codes abwickeln. Voraussetzung ist jedoch, dass der Händler einen entsprechenden Code anbietet. Das ist zum Beispiel bei Flohmärkten und kleineren Geschäften der Fall, in großen Märkten gibt es das hingegen selten.

Dazu öffnet ihr eure PayPal-App. Steuert den Bereich „Scannen/Zahlen“ an oder drückt auf das QR-Code-Symbol neben dem Profilbild oben in der App. Wählt dann „Zum Bezahlen zeigen“ aus. Die Smartphone-Kamera wird aktiviert. Scannt damit den QR-Code an.

Alternativ könnt ihr auch „Meinen Code zeigen“. Dann kann der Händler den Code einscannen und die Zahlung anweisen. Der Betrag wird nach dem Scan-Vorgang ausgewählt. Die Funktion lässt sich auch nutzen, wenn ihr Zahlungen unter Freunden schnell abwickeln möchtet.

Innerhalb der Scannen-Funktion gibt es einen QR-Code-Finder, der mithilfe der Standortermittlung des Smartphones Anbieter mit der Bezahlmöglichkeit in der Nähe anzeigt. Einige Händler bieten auch einen Zahlungslink für PayPal als E-Mail oder SMS an.