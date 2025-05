Vergesst das iPhone: Apple denkt schon jetzt an eine Zukunft ohne Smartphone

Noch ist Apple auf das iPhone angewiesen und aktualisiert das Smartphone Jahr für Jahr aufs Neue. Doch das muss nicht so bleiben – einer der wichtigsten Apple-Manager spricht inzwischen ganz offen über das mögliche Ende des Handys. Kaum zu glauben, aber im nächsten Jahrzehnt könnte das iPhone tatsächlich ausgedient haben. Einen potenziellen Nachfolger hat man offenbar schon im Visier.

Apple-Manager spekuliert: iPhone in 10 Jahren obsolet

Eddy Cue arbeitet seit 36 Jahren bei Apple und verantwortet als Senior Vice President sämtliche Onlinedienste. Kurzum: einer der einflussreichsten Köpfe in Cupertino. Seine aktuelle Aussage lässt aufhorchen. Im Kartellverfahren „Google vs. DoJ“ äußerte sich Cue überraschend zum iPhone-Aus: „In 10 Jahren braucht man vielleicht kein iPhone mehr – so verrückt das auch klingen mag.“

Er sprach konkret darüber, wie sich Künstliche Intelligenz in den kommenden Jahren entwickeln dürfte – und wie Wearables mit smarter KI herkömmliche Smartphones ablösen könnten. In einer solchen Zukunft hätte das iPhone schlicht keinen Platz mehr (Quelle: Bloomberg).

Wenn ein Apple-Schwergewicht solche Töne anschlägt, hört die Branche natürlich genau hin. Fakt ist: Aktuell ist das iPhone nach wie vor Apples wichtigster Umsatzbringer. Doch der Tech-Konzern sucht weiter nach dem nächsten großen Wurf – bislang vergeblich. Das Auto ist gestrichen, die Apple Vision Pro blieb hinter den Erwartungen zurück. Bleibt die Hoffnung auf Wearables und Robotik. Langfristig will Apple eine smarte AR-Brille etablieren, die das iPhone in Rente schicken könnte. Könnte – wohlgemerkt.

KI-Wearables bisher erfolglos im Markt

Bisherige KI-Wearables wie der Humane AI Pin oder der Rabbit R1 scheiterten und entpuppten sich als spektakuläre Flops. Doch irgendwann wird es vielleicht auch richtig gute KI-gestützte Wearables ohne Bildschirm geben.

Bis dahin allerdings wird auch Apple das System „iPhone“ weiter bedienen – und ausschöpfen. Im kommenden Jahr soll laut Berichten endlich das erste faltbare iPhone erscheinen. Und spätestens in zwei Jahren könnten Display-Aussparungen für die Kamera der Vergangenheit angehören – für ein wirklich makelloses Nutzererlebnis. Bevor Apple das iPhone also endgültig verabschiedet, stehen noch einige spannende Innovationen an.

Kam im Markt nicht gut an und floppte bisher:

Humane Ai Pin will Handys überflüssig machen

