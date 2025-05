Samsung Galaxy S22: Welche SIM-Karte wird eingelegt?

Samsung veröffentlichte auch 2022 wieder zu Jahresbeginn seine neue Flaggschiffreihe. Welche SIM-Kartengröße benötigt das Samsung Galaxy S22?

Bestellt ihr das Gerät mit Vertrag, bekommt ihr automatisch eine SIM-Karte im passenden Format geliefert. Wollt ihr einen bestehenden Handyvertrag mit dem neuen Galaxy-Modell fortführen, solltet ihr vor dem Kauf sicherstellen, dass ihr die passende SIM-Kartengröße nutzt. Nur so könnt ihr direkt auf die neue Generation umsteigen, ohne herumzubasteln oder eine richtige Karte nachzubestellen.

Die passende SIM-Kartengröße für das Samsung Galaxy S22 (Plus/Ultra)

Samsung wagt beim Samsung Galaxy S22 und den Schwestermodelle Galaxy S22 Plus / Galaxy S22 Ultra keine Experimente. Alle neuen Galaxy-Modelle setzen auf das bewährte Nano-SIM-Format.

Es handelt sich um die kleinste derzeit verfügbare SIM-Kartengröße. Nutzt ihr eine Micro-SIM oder ein anderes Format, benötigt ihr eine neue SIM-Karte für das Galaxy S22.

Passt eure aktuelle SIM-Karte nicht, könnt ihr bei eurem Mobilfunkanbieter eine Nano-SIM bestellen. Beachtet aber, dass hierfür je nach Anbieter Kosten anfallen können. Bastler und Mutige können auch eine Schere in die Hand nehmen und versuchen, eine zu große SIM-Karte zurechtzuschneiden. Schneidet ihr die Kunststoffränder weg, passiert nichts. Allerdings dürft ihr die SIM-Kartenplatine selbst nicht beschädigen, da die SIM-Karte sonst unbrauchbar wird.

Samsung Galaxy S22: Dual-SIM dank eSIM

Alle Galaxy-S22-Modelle sind Dual-SIM-fähig. Mit den entsprechenden Handyverträgen kann man also zwei Nummern oder Datentarife parallel nutzen. Das Samsung Galaxy S22 bietet einen Dual-SIM-Kartenschacht an, in dem zwei physische Karten im Nano-SIM-Format Platz haben. Alternativ kann man auf die eSIM-Funktion zugreifen. Natürlich unterstützt die Galaxy-S22-Reihe 5G-Tarife, sodass ihr hiermit je nach Verfügbarkeit im schnellsten mobilen Datennetz surfen könnt. Die Angaben gelten natürlich auch für das Samsung Galaxy S22+ und Galaxy S22 Ultra.