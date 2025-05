Nach dem iPhone 17: 2026 kommt kein Nachfolger – Apple legt Pause ein

Bei Apple bahnt sich für das kommende Jahr eine tiefgreifende Änderung an: Das eigentliche Basismodell des iPhone 18 soll erst im Frühjahr 2027 erscheinen. Doch was passiert 2026? Ein aktueller Bericht verrät bereits jetzt Apples neue Veröffentlichungsstrategie – und die hat es in sich.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Reguläres iPhone 18 erst im Frühjahr 2027

Bisher erschien jedes Jahr eine neue iPhone-Generation – so auch 2025. Im Herbst erwarten wir das Standardmodell des iPhone 17, das neue iPhone 17 Air (als Nachfolger des Plus-Modells) sowie die beiden unterschiedlich großen Pro-Modelle. Doch im kommenden Jahr läuft alles anders, wie ein aktueller Bericht verspricht (Quelle: The Information via MacRumors).

Anzeige

Apple plant, im Herbst 2026 zunächst nur die teureren Varianten des iPhone 18 vorzustellen und zu verkaufen – konkret das iPhone 18 Pro, das iPhone 18 Pro Max sowie das iPhone 18 Air. Vom regulären iPhone 18 fehlt dann noch jede Spur. Dieses soll erst mit deutlicher Verzögerung im Frühjahr 2027 erscheinen.

Warum also ändert Apple seine bisherige Veröffentlichungsroutine? Ein möglicher Grund ist die Einführung des ersten faltbaren iPhones, das ebenfalls Ende 2026 erwartet wird. Apple will dafür offenbar Kapazitäten freimachen und Ressourcen effizienter verteilen. Die Verschiebung des Veröffentlichungszeitplans könnte es Apple erleichtern, eine vergrößerte iPhone-Produktreihe zu verwalten. Laut The Information würde eine gestaffelte Markteinführung den Bedarf an gleichzeitig eingesetzten Produktionskräften spürbar verringern.

Anzeige

Apples iPhone-Pläne bis Herbst 2027

Doch nicht nur das iPhone 18 wird im Frühjahr 2027 erwartet. Auch ein Nachfolger des iPhone 16e beziehungsweise eine überarbeitete Version davon soll parallel erscheinen. Ein iPhone 17e könnte somit 2026 tatsächlich entfallen. Der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo sieht dies jedoch anders: Zwar bestätigt er Apples neuen, gestaffelten Veröffentlichungsplan, geht aber weiterhin davon aus, dass Apple ein iPhone 17e regulär im Frühjahr 2026 auf den Markt bringt (Quelle: MacRumors).

Der voraussichtliche Apple-Fahrplan für die kommenden zwei Jahre sieht folgendermaßen aus:

2. Halbjahr 2025: iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Air, iPhone 17

iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Air, iPhone 17 1. Halbjahr 2026: iPhone 17e

iPhone 17e 2. Halbjahr 2026: iPhone Foldable, iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Air

iPhone Foldable, iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Air 1. Halbjahr 2027: iPhone 18, iPhone 18e

iPhone 18, iPhone 18e 2. Halbjahr 2027: iPhone Foldable 2, iPhone 19 Pro Max, iPhone 19 Pro, iPhone 19 Air (mit größerem Display als das 18 Air)

Anzeige

Gut zu wissen: Bei den Pro-Modellen des iPhones im Jahr 2026 könnte erstmals Face ID unter dem Display zum Einsatz kommen – die dafür notwendige Hardware wäre vollständig unter dem Bildschirm verbaut. Sichtbar bliebe lediglich ein kleines Kameraloch (Pinhole) für die Frontkamera.

Das für 2026 erwartete faltbare iPhone soll ein buchähnliches Design aufweisen – ähnlich dem Samsung Galaxy Fold: Im geschlossenen Zustand verfügt es über ein 5,7-Zoll-Außendisplay, geöffnet entfaltet sich ein nahezu acht Zoll großes Innendisplay. Damit wird das iPhone quasi im Handumdrehen zu einer Art iPad mini. Es ist allerdings nicht davon auszugehen, dass iPadOS darauf läuft. Anpassungen an der Benutzeroberfläche sind jedoch ziemlich sicher – ein Thema spätestens für iOS 20.