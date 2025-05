iPhone 17: Apple hat andere Pläne – dieses Modell bleibt ein unerfüllter Traum

Das iPhone 17 erscheint im September. Auf eine bestimmte Modellvariante werden Fans jedoch vergeblich warten – ein iPhone 17 mini wird es leider nicht geben. Dabei zeigt ein aktuelles Konzept, wie ansprechend ein solch kompaktes Smartphone sein könnte. Doch Apple verfolgt in dieser Hinsicht andere Pläne.

iPhone 17 mini bleibt ein schöner Traum

Apple-Fans, die sich an kleinen Smartphones erfreuen, gehen schon seit Längerem leer aus. Das iPhone 13 mini mit einem 5,4-Zoll-Display wurde bereits vor vier Jahren vorgestellt und erhielt keinen Nachfolger. Nachdem Apple in diesem Jahr das altbackene, aber kompakte Design des iPhone SE (4,7-Zoll-Display) aus dem Programm genommen und durch ein iPhone 16e mit regulärem 6,1-Zoll-Display ersetzt hat, scheint die Zeit der kleineren iPhones endgültig vorbei zu sein.

Dass der Wunsch nach einem kompakten Apple-Smartphone dennoch existiert, zeigt das Konzept eines hypothetischen „iPhone 17 mini“. Die Macher des YouTube-Kanals 4RMD präsentieren einen leistungsfähigen Winzling mit echter Traumausstattung:

5,7-Zoll-Display mit ProMotion-Technologie (120 Hz), dünne Ränder und Always-on-Funktion

Neuer 48-MP-Ultraweitwinkel-Sensor und neues 3-fach-Teleobjektiv

A19-Chip und größerer Akku mit Schnellladefunktion

Neues Aluminium-Design mit horizontaler Kameraanordnung und Kamera-Steuerungstaste

Fünf Farben: Weiß, Schwarz, Pink, Mint und Product(RED)

Das gesamte Paket soll lediglich 699 US-Dollar kosten – 100 US-Dollar weniger als ein potenzielles iPhone 17. Was für eine Vorstellung! Wer braucht da noch ein abgespecktes, aber alles andere als kompaktes iPhone 17e, das Apple möglicherweise im Frühjahr 2026 nachreichen wird?

Ein solches kompaktes iPhone wird es in Zukunft nicht mehr geben. (© 4RMD)

Apple will ein flaches, kein kompaktes iPhone

Die Wahrheit ist: So sehr sich manche Nutzerinnen und Nutzer ein iPhone 17 mini wünschen würden – es sind schlichtweg zu wenige. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass die Mehrheit der Kundschaft größere Displays bevorzugt. Aus diesem Grund entschied sich Apple 2022 für das iPhone 14 Plus und in diesem Jahr für das iPhone 17 Air.

Der Nachfolger der Plus-Serie soll zwar das dünnste iPhone aller Zeiten werden, in puncto Displaygröße aber weiterhin in derselben Liga wie die bisherigen Plus-Modelle spielen. Apple verspricht sich von einem besonders flachen Design deutlich mehr als von kompakten Abmessungen. Insofern sind Konzepte wie das iPhone 17 mini zwar schön anzusehen, werden aber auch in Zukunft reine Wunschträume bleiben.