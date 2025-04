Starke Alternative zu iPhone und Galaxy – doch Europa geht leer aus

Nicht nur optisch erinnert dieses Smartphone an ein iPhone, auch technisch kann es mit dem Original von Apple mithalten – und ist zugleich eine spannende Option für eingefleischte Samsung-Fans mit Galaxy-Handys. Doch wer das neue OnePlus 13T hierzulande haben möchte, muss selbst aktiv werden.

OnePlus 13T: iPhone- und Galaxy-Alternative kommt nicht nach Europa

Erst vor wenigen Tagen wurde das neue OnePlus 13T in China vorgestellt – es sieht nicht nur schick aus, sondern hat auch einiges zu bieten. Das Android-Smartphone beeindruckt mit einem großen 6,8-Zoll-Display und einem massiven 6.260-mAh-Akku – da dürfte selbst die Konkurrenz von Apple und Samsung neidisch werden.

Im Inneren arbeitet mit dem Snapdragon 8 Elite ein echter High-End-Chip. Ergänzt wird dieser durch mindestens 12 GB LPDDR5X-RAM und 256 GB UFS-4.0-Speicher. Optional sind sogar Varianten mit 16 GB Arbeitsspeicher und bis zu 1 TB Flashspeicher erhältlich.

Schick und stark: das OnePlus 13T – aber Europäer und US-Amerikaner gehen leer aus. (© OnePlus)

Vom iPhone hat sich OnePlus die Idee der Multifunktionstaste „geborgt“: Sie kann zwar zum Stummschalten verwendet werden, lässt sich aber auch mit anderen Funktionen und Schnellzugriffen belegen – etwa zum Starten der Kamera, Aktivieren der Taschenlampe oder für weitere Aktionen.

Die starke Alternative zu iPhone und Galaxy startet in China bei knapp 4.000 Yuan – umgerechnet etwas über 500 Euro. Doch wer auf das OnePlus 13T in Europa hofft, wird enttäuscht: Der Hersteller hat inzwischen bestätigt, dass es derzeit keine Pläne gibt, das Smartphone nach Europa oder in die USA zu bringen (Quelle: The Verge).

Gründe dafür werden nicht genannt. Angesichts der aktuellen politischen Lage und des anhaltenden Zoll- und Handelskonflikts dürfte OnePlus jedoch vorerst vorsichtig agieren. Freuen dürfen sich hingegen Kundinnen und Kunden in Indien: Dort wird das OnePlus 13T als 13S auf den Markt kommen.

Direktimport keine wirkliche Lösung

Wer das Handy hierzulande trotzdem besitzen möchte, muss es selbst importieren – etwa über Anbieter wie AliExpress. Doch ob das eine gute Idee ist? Zwar unterstützt das Gerät alle in Deutschland gängigen 5G-Frequenzen, jedoch nicht die wichtigen LTE-Bänder 7 und 20. Dadurch kann das OnePlus 13T in einigen Regionen keinen 4G-Empfang bieten.