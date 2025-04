Befreiungsschlag für Android-Nutzer: Google schmeißt fast die Hälfte der Apps aus dem Play Store

Google hat in den letzten Monaten im Play Store ordentlich ausgemistet. Das Angebot an Android-Apps ist beinahe um 50 Prozent geschrumpft. Trotz der geringeren Auswahl dürfte dies Nutzern aber zugute kommen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

1,6 Millionen Apps verschwinden aus dem Google Play Store

Anfang 2024 hatte der Google Play Store noch rund 3,4 Millionen Apps zu bieten. Einem Bericht der Website TechCrunch zufolge hat sich diese Zahl in den rund 15 Monaten seitdem beinahe halbiert. Die Auswahl an Anwendungen sei um satte 47 Prozent gesunken. Aktuell stehen Android-Nutzern somit „nur“ noch rund 1,8 Millionen Apps zur Verfügung.

Anzeige

Die Entwicklung lässt sich zu großen Teilen auf deutlich strengere und umfassendere Richtlinien zurückführen, die Google für Apps in seinem Play Store implementiert hat. Das Unternehmen hatte im Juli 2024 angekündigt, die Standards für Apps anpassen und nach oben korrigieren zu wollen. Ergebnis davon ist nun das deutlich schlankere Angebot an Anwendungen. (Quelle: TechCrunch)

Gute Nachricht für Android-Nutzer

Die meisten Apps, die Google aus dem Play Store geschmissen hat, dürfte niemand wirklich vermissen – es handelt sich in erster Linie um fehlerhafte, betrügerische oder funktions- und inhaltslose Apps sowie Anwendungen, die von ihren Entwicklern schon lang nicht mehr gepflegt werden.

Anzeige

Für Android-Nutzer hat die geschrumpfte Auswahl also keine negativen Auswirkungen, sondern kann insgesamt als Plus gewertet werden: Stärkere Regulierungen, Tests und Vorgaben vonseiten Googles entschlacken den Play Store und entfernen zahlreiche überflüssige Apps. Und bei 1,8 Millionen Anwendungen sollte immer noch für so ziemlich jeden Bedarf die richtige dabei sein.

Zwischen Android und iOS herrscht damit übrigens nun fast Parität, denn die Auswahl im App Store ist in der gleichen Zeit von 1,6 Millionen auf 1,64 Millionen Apps angewachsen. Apple hatte bereits zuvor deutlich strengere Richtlinien, an die sich Entwickler halten mussten.

Anzeige

Das ist neu in Android 15 Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.